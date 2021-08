Los deberes que le quedan a Sevilla y Betis

El mercado de fichajes suele ser frenético en sus últimos días, con fichajes de última hora en vista de la presión de los clubes y el agobio que supone actuar contrarreloj. Sin embargo, no parece ser que estos dos días restantes sean muy intranquilos en Sevilla. En las oficinas de Nervión ya solo esperan que se resuelva cuanto antes la situación del que ha sido el culebrón del verano. Ahora parece que Jules Koundé se encuentra más cerca del Guadalquivir que del Támesis. Las últimas informaciones apuntaban a que el Sevilla se acogía únicamente a la cláusula del futbolista: 80 "kilos". El Chelsea ha vendido a unos de sus centrales, Zouma, por lo que no debemos descartar un último arreón "blue" para llevarse al francés a Londres. En el apartado de entradas, muchos demandaban un cuarto central, ya que con Diego Carlos, Rekik y el propio Koundé, el Sevilla se encuentra corto de efectivos en esa parcela. Aún así, existen varios jugadores a los que también se les buscan acomodo. En esta situación se encuentran Luuk De Jong, Munir, Gudelj, Gnagnon y Pozo. A estos dos últimos se les ha retirado la ficha y el dorsal por lo que deben encontrar destino si quieren competir esta temporada.

En cuanto a la situación en el Benito Villamarín, Antonio Cordón no pudo mostrarse más claro en su última comparecencia en rueda de prensa: "La plantilla está cerrada". Al menos en el apartado de altas, ya que varios futbolistas no cuentan con el beneplácito de Pellegrini y acumulan una gran carga salarial de la que quiere desprenderse el Betis, y aún más importante, Willian José aún no tiene ficha con el primer equipo bético. Cumplen con estas características principalmente tres jugadores, Sidnei, Joel y William Carvalho. En el caso del brasileño, ni está ni se le espera, tanto la dirección técnica como la deportiva coinciden en que deben darle salida antes del final del mercado de fichajes. Joel parte como el tercer portero tras la llegada de Rui Silva, por lo que ni el club ni el jugador están conformes con esta situación. Finalmente el centrocampista portugués ha perdido su sitio en el equipo por lo que su sueldo supone un gran problema para las arcas béticas.