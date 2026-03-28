Intervienen en Cataluña 100 toneladas de tabaco falsificado en un golpe histórico al contrabando

Un operativo conjunto de la Guardia Civil y Europol ha intervenido más de 100 toneladas de tabaco falsificado que se producía en diversas naves industriales de Cataluña. La intervención se considera ya "uno de los mayores comisos de la historia de España", en palabras del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, quien ha afirmado que la acción policial ha sido "de una magnitud extraordinaria".

En la operación, bautizada con el nombre Yankao-Mikao, han sido detenidas 20 personas, de las cuales cuatro han ingresado en prisión provisional. Con ello se ha desarticulado una compleja infraestructura criminal con capacidad para producir hasta 900.000 cigarrillos diarios. Este producto, según ha apuntado Prieto, tenía como destino probable los países de la Unión Europea.

El delegado del Gobierno ha calculado que el material incautado supone "una defraudación a la Hacienda Pública de 30 millones de euros". Para ilustrar la magnitud de la incautación, ha asegurado que si se colocaran todas las cajetillas de tabaco decomisadas, hasta un total de siete millones, formarían una hilera que "iría de Barcelona a Madrid".

En uno de los mayores comisos de la historia de España"

Una red industrial perfectamente estructurada

La trama operaba, según ha detallado el capitán de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona, Daniel Gómez Moreno, mediante el transporte de hoja del tabaco a fábricas clandestinas ubicadas en naves industriales. El centro neurálgico de la producción se encontraba principalmente en Granollers, aunque también se han realizado registros en Piera (Anoia), Vidreres (Selva) y Lloret de Mar (Selva).

El delegado del Gobierno Español en Catalunya, Carlos Prieto, muestra un paquete intervenido

Gómez Moreno ha precisado que, de media, un camión al mes salía "cargado" para distribuir la mercancía ilegal por el continente. Por su parte, Prieto ha subrayado que el grupo estaba "perfectamente estructurado, con capacidad industrial, logística y de distribución", lo que evidencia el alto grado de sofisticación de la organización criminal desmantelada.

Dos años de investigación policial

La culminación de esta operación ha sido el resultado de casi dos años de investigación por parte de la Guardia Civil. Las detenciones se practicaron el pasado mes de marzo en dos fases diferenciadas: una primera el 9 de marzo, con 16 arrestados, y una segunda el día 17 del mismo mes, con otros cuatro. De la veintena de detenidos, once fueron localizados en Granollers, mientras que el resto de arrestos se produjeron entre Lloret de Mar y Mollet del Vallès.

En los registros llevados a cabo, los agentes han decomisado un total de 29.600 kilogramos de hoja de tabaco y 72.800 kilogramos de picadura de tabaco. Además, se han incautado casi siete millones de láminas con serigrafías de una conocida marca de tabaco, más de un millar de cajas de filtros y numeroso material para la fabricación y empaquetado, así como dispositivos electrónicos.

Las falsificaciones correspondían mayoritariamente a la marca Marlboro, propiedad de Philip Morris International. Según ha indicado Prieto, la compañía tabaquera ha colaborado con los investigadores en "aspectos técnicos" para la valoración del material intervenido.

De una magnitud extraordinaria"

Posible explotación laboral en la trama

Uno de los aspectos más graves de la investigación se centra en la situación de los trabajadores. El capitán Gómez Moreno ha explicado que, entre la veintena de detenidos, se encuentran once trabajadores que la organización presuntamente tenía "retenidos" en las naves. Estos operarios se encuentran en situación irregular en España, por lo que el miembro de la Guardia Civil no ha descartado que se trate de un caso de "explotación".

La operación ha concluido con 20 detenidos acusados de contrabando, pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, la propiedad industrial, la Hacienda Pública y los derechos de los trabajadores. El caso lo dirige el juzgado de instrucción número 1 de Igualada, que ya ha decretado prisión provisional para cuatro de los detenidos. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que se produzcan más detenciones, incluso a "escala internacional".