La alcaldesa de Teo (A Coruña) tras salir protegida por la policía en el escrache sufrido este miércoles: "Sentí miedo y no se lo deseo a nadie"

Era a primera hora de la noche de este pasado miércoles cuando, a la finalización del pleno ordinario celebrado en el Concello coruñés de Teo en el que se había abordado las quejas de los vecinos de los núcleos de A Torre y Feros por una planta de residuos que se quiere instalar en una parcela de esta zona de Cacheiras, la alcaldesa de esta localidad, Lucía Calvo, se vio obligada a abandonar la Casa Consistorial protegida por la policía por el escrache del que fue víctima a cargo de unas decenas de personas que durante la sesión, se habían ido concentrando a las puertas del consistorio.

Y que, repartidos en varios grupos que controlaban las tres salidas de las que dispone el edificio, aguardaron a la salida de la regidora del Partido Popular con bocinas, sirenas y gritos dirigidos hacia ella. Un episodio que, según sus palabras, es "incalificable" en democracia.

Calvo ha relatado que sintió "miedo" y que tuvo que ser escoltada por la policía. Según la regidora, los manifestantes se apostaron en las tres salidas posibles del edificio. "Lo vivido fue terrible, un hecho violento y, sinceramente, en un país donde hay una democracia me parece incalificable", ha declarado. "Desde luego, yo no se lo deseo a ellos ni a nadie", sentenció.

Campaña de desgaste político

La alcaldesa atribuye estos hechos a "una campaña orquestada" y a "una estrategia de desgaste" por la cercanía de las elecciones municipales. "Esto es por la cercanía de las elecciones municipales", ha afirmado, asegurando que existe "un interés claro manifiesto y notorio" en que "no se sepa realmente la verdad". Calvo ha añadido que varios vecinos se han desvinculado de los hechos, al considerar que se trata de "política pura y dura".

En referencia a una concentración convocada días antes por la denominada Plataforma STOP Planta Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas ante las puertas del Concello teense y que derivó en un escrache que tiene su origen en un proyecto industrial de tratamiento de residuos cuya tramitación corresponde a la Xunta de Galicia al que se oponen vecinos de la zona.

RRSS Plataforma STOP Planta Residuos Cacheiras Cartel con el llamamiento a la concentración distribuido por la plataforma

La polémica por la planta de residuos

Y es que, según aclara en Herrera en COPE la alcaldesa de Teo, no se trata de un vertedero, sino de una empresa con "actividad industrial desde hace más de 20 años" en la zona que solicitaba recientemente la puesta en marcha de una planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición ante la Administración gallega . Por lo que subraya la regidora que el Concello de Teo "no tiene ninguna potestad" en este asunto, ya que la licencia depende de la administración autonómica.

Pese a que ha manifestado públicamente que la ubicación no le gusta, Calvo insiste en que su deber es cumplir la ley. "Yo tengo que velar porque la ley se cumpla", ha explicado. Según la ley del suelo gallega, ha detallado, el uso para gestión y tratamiento de residuos es un "uso permitido" en ese suelo rústico, por lo que el informe de viabilidad urbanística fue favorable.

La alcaldesa siempre va a salir por la puerta principal, no tiene nada que esconder" Lucía Calvo Alcaldesa de Teo

Finalmente, Lucía Calvo ha querido lanzar un mensaje de firmeza: "La alcaldesa siempre va a salir por la puerta principal, no tiene nada que esconder". Ha diferenciado el derecho a la manifestación, que respeta, del "acoso, los insultos y las amenazas", y ha echado en falta que sus "compañeros voceiros" no se hayan solidarizado con ella "ni pública ni privadamente".

RESPUESTA DE LA PLATAFORMA EN REDES SOCIALES

Quien sí se pronunciaba sobre estos hechos es la propia plataforma vecinal que, en redes sociales, emitía un comunicado en el que asegura que "Lamentamos que se estea intentando desacreditar o conxunto da Plataforma, identificándoa de maneira interesada e ficticia con feitos ou actitudes que non forman parte do noso modo de actuar. A discrepancia política e social é plenamente lexítima; a desinformación e a manipulación, non".

Para, a continuación, afirmar que "ante determinadas mensaxes interesadas que pretenden vincular o traballo da Plataforma con actitudes violentas ou intimidatorias, e mesmo cuestionar o carácter veciñal deste movemento, a nosa postura é clara coa defensa firme das nosas reivindicacións, o respecto ás persoas e ás institucións e o compromiso cunha mobilización pacífica, aberta e democrática.

Para concluir asegurando que "seguiremos traballando con serenidade, responsabilidade e respecto, porque é así como entendemos que deben facerse as cousas", pero sin hacer alusión directa en ningún momento a los graves sucesos registrados en la noche del miércoles y sin atisbo de condenar públicamente el escrache sufrido por la alcaldesa de Teo.