El entrenador del Sevilla cuenta las horas para el regreso al fútbol. Lopetegui no descarta a Ocampos para el encuentro. El técnico asegura que no es momento de buscar excusas por lo apretado del calendario, habla de la importancia del encuentro y elogia la capacidad del Betis. Esta son algunas de sus declaraciones:

EL ESTADO DE OCAMPOS

"Lucas tiene algún problemilla. Esperaremos a mañana. 24 horas son importantes, tanto para él como para otros compañeros. Necesitamos tener información sobre él y sobre algunos jugadores más. Si decidimos que está para jugar, lo hará porque tendrá todas las garantías. Ocampos ha sido un jugador regular en nuestras alineaciones a lo largo de la temporada. Nos ha dado muchas cosas y seguro que nos las seguirá dando. Es un partido muy exigente ante el eterno rival".

CINCO CAMBIOS

"El planteamiento inicial es el mismo. Luego lo que cambia es que tienes dos cambios más y eso te permite tener más gente en el campo en momentos puntuales. Puede ser por físico o por táctica, pero no hay obligación y en Alemania muchos equipos no los han gastado. Cada partido es un melón y hasta que no lo abres no sabes lo que va a pasar. Hay que estar atentos a lo que pueda afectar al equipo y trataremos de estar alerta".

NO HAY FAVORITO

"Sé que es una pregunta que os gusta mucho pero en un derbi no existen favoritos. Son dos equipos con mucha pasión y ganas. El Betis tiene buena plantilla y que está bien dirigida. Ambos veníamos en un buen momento y no existe el favorito. Hay que desarrollar lo que tenemos pensado en el campo y en competir. Lo demás es para vosotros. El Betis es un equipo muy completo, tiene buenos jugadores a nivel técnico, con velocidad y recursos. Tiene una gran plantilla y han crecido. Estaban en un buen momento cuando esto sucedió y tengo un gran respeto por el rival y por hacer un gran partido para ganar".

EL SONIDO DEL NUEVO FÚTBOL

"Se va a escuchar todo y tendremos que tener cuidado, pero a nivel de comunicación esa es una parte y la que habrá entre jugadores es mayor. El sonido del fútbol va a ser otro, se va a escuchar todo y es un contexto nuevo al que nos tenemos que adaptar".