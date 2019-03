Lainez: “Me gusta el juego del profesor Setién”

Diego Lainez ha sido uno de los protagonistas del mercado de invierno. Lorenzo Serra Ferrer decidió apostar muy fuerte económicamente por esta promesa del fútbol mexicano. Sus apariciones en la Liga española han dejado buenas sensaciones, aunque aún queda mucho por recorrer para conocer exactamente el nivel que puede ofrecer.”El primer año siempre es así. Me ha gustado los minutos que he tenido y cuando he jugado lo he hecho muy bien. Eso indica que estoy creciendo”, ha comentado el jugador en una entrevista interesante concedida a Goal.com.

Lainez ha tocado muchos asuntos interesantes. Por ejemplo, su buena relación con Quique Setién: “Es un profesor al que le gusta que tengamos el balón, muy táctico. Eso me gusta mucho, comparto esa idea y eso me va a ayudar a seguir creciendo como jugador”. El mexicano sigue dando pasos. Ahora está concentrado con su selección: “Es un sueño para mí y voy a trabajar para tratar de estar ahí, para conseguirlo. Estoy feliz de que mi país pueda tener algunos partidos de un Mundial otra vez”. Otro asunto que tiene en mente es el éxito con el Betis: “Quiero seguir creciendo con el Betis, lo demás vendrá por sí sólo pero claro, me gustaría ganar algo con el Betis, alguna competición. Después ya veremos pero eso es lo que quiero ahora”. Por último, le apasiona la idea de participar en el derbi: “Me han hablado de él. Creo que es algo ilusionante para todos y es un partido que queremos ganar”.