Junior: "No me voy a ir por las amenazas"

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, pese al huracán que le rodea, quiso argumentar su permanencia en la presidencia. Incluso, ante preguntas incisivas, no dudó en decir: “Estoy explicando la situación tal como es, pero si quiere que conteste lo que usted quiere que diga... eso no lo voy a hacer.”

Y la situación real es la siguiente: los máximos accionistas firmaron en su día un pacto que les permitía estabilizarse en el poder e intercambiar la presidencia, con la connivencia de la familia Carrión que, sin estar presente en esa firma, también es responsable. Del Nido (padre) firmó ese acuerdo en su beneficio, intentó luego torpedearlo, y todo se volvió en su contra. Sin duda, una evidente torpeza. En definitiva: Junior sigue porque el pacto lo obliga y lo permite, y porque le da igual lo que le piten. El poder ante todo. ¿Les suena? “La situación social es evidente. Todo el sevillismo está cabreado con el presidente, pero es igual de evidente que la S.A.D. la rige el capital. Tenemos el respaldo accionarial, este Consejo me ha designado presidente. Hay un pacto de socios entre esas familias que, en su día, pusieron su dinero. Este Consejo ha conseguido muchos títulos, pero el fútbol no tiene memoria. Cuando tomé el cargo en 2023 sabía a qué situación me enfrentaba, y si le digo la verdad, no pensaba que iba a ser un año tan malo, aunque sí de transición. Mi ilusión por darle la vuelta a esto es la misma que cuando accedí al cargo. El día que me dé miedo la situación actual, me iré a mi casa. Cuando crea que no soy capaz, lo dejaré. Pero no por las amenazas.”

“Llevo toda mi vida en el Sevilla, como sabéis, soy hijo de un dirigente del club. No hay nada en el fútbol que me llame la atención. Agradable no es que te piten, pero a mí no me afecta. Si la gente me pita porque el equipo no va bien, es parte del fútbol. Pero si hablamos de que me cuelguen de un puente, me manden mensajes o publiquen mi número de teléfono en Twitter, eso lo llevo peor. Lo voy a perseguir. Lo llevo mal, como cualquier persona. Yo no he matado a nadie. No voy a permitir que me amenacen, ni a mí ni a mi familia. Lo que no voy a hacer es dejarlo por las amenazas.”

Junior calificó la temporada como "la peor de este siglo" y confía en que, con la llegada de Cordón y Almeyda, las cosas puedan cambiar. Lo cierto es que su intención inicial era mantener, por pura cabezonería, a Orta. Pero ahí sí sintió la presión del resto del Consejo y se vio obligado a cambiar. Eso sí, no sin antes pasar por el ridículo de mandar a Orta a negociar con Imanol cuando ya estaba sentenciado. Asimismo, aseguró que al club no ha llegado ninguna oferta real para comprar las acciones y volvió a lanzarle el balón a su padre: “Ese tema me cansa ya. A ver si vende las acciones y se las compra alguien que venga a construir. Lo cierto es que ahora mismo su paquete es minoritario y no sirve para nada.”

Este cronista podría seguir manchando esta página con frases y más frases, pero sería aburrir al lector. Junior sigue, pese a tener a todo el mundo en contra, aferrado a un pacto indestructible y en medio de un proceso de venta. Esa es la realidad. “Lo que no voy a hacer es contestar lo que usted quiere que conteste...”