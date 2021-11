Joaquín desvela un secreto a voces: adiós al fútbol

No era difícil adivinar que esta temporada 2021-22 iba a ser la última del genio de El Puerto de Santa María. En varias ocasiones, Joaquín Sánchez había dejado ya la puerta abierta a su salida a final del presente ejercicio, pero ha querido esperar hasta sentarse junto a su amigo Pablo Motos en El Hormiguero para hacerlo totalmente oficial. Con sus desparpajo habitual, el eterno capitán explicaba que "es difícil, personalmente, creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retirar cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir. Pero con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco...".

EL FUTURO DE UNA LEYENDA

El extremo verdiblanco quiso bromear con las diferentes facetas que podría cubrir una vez deje de lado el fútbol: "Estamos en ello, el tenista no puede faltar... Ahora no estoy practicando mucho el tenis porque claro... Ahora como jugamos cada tres días tengo menos tiempo libre, pero el revés lo tengo. Ahora en serio, bombero sí me gustaría ser, es una profesión maravillosa, se tiene que sentir una adrenalina cuando suena la alarma y te tienes que vestir en cero coma... ¿Actor porno? Eso creo que no doy la talla (risas)".

Bromas aparte, lo que está claro es que, una vez cuelgue las botas, el club bético tiene pensado que Joaquín siga ligado de una u otra forma a la disciplina del equipo que lo vio nacer como futbolista. No en vano, así lo expresó el presidente del Real Betis, Ángel Haro, tras la junta de accionistas celebrada hace unos días: "Joaquín es un embajador del Betis, como Rafael Gordillo. Nuestra idea es que siga con nosotros".