Haro, Setién, Catalán y el inoportuno viaje a Bilbao

Hay formas y formas. Las del Betis no son las mejores. A tres días de un partido de liga ante el Valencia en el que el técnico Rubi se juega la vida y su futuro los máximos responsables de la entidad verdiblanca, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, han sido cazados por varios medios montándose en un avión con destino a Bilbao. La cercanía de este aeropuerto con Santander hacen que las alarmas se hayan disparado y que la posibilidad de que el motivo del viaje sea una reunión con el ex entrenador verdiblanco Quique Setién esté tomando fuerza. Para más inri, el club ha decidido no desmentir estas informaciones argumentando que no tiene que explicar el porqué de las agendas de sus consejeros delegados, dejando abierta la caja de pandora de las especulaciones.

En esta tesitura tiene que trabajar Rubi, con un consejo de administración de viaje sin desmentir que está reuniéndose con otro entrenador y contando las horas para que un nuevo tropiezo lo ponga de patitas en la calle. 15 días ha habido de parón y el club ha elegido este inoportuno momento para seguir añadiendo piedras al saco que su actual técnico tiene amarrado al cuello.