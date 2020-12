Getafe-Sevilla Horario y dónde ver y escuchar el partido

Las cuatro derrotas cosechadas en lo que va de Liga, dejan al Sevilla con poco margen de error, si no quiere perder de vista la lucha por los puestos de Champions, objetivo claro del club esta temporada. Por ello, no puede fallar en el partido que hoy sábado (16:15h Movistar Liga) disputa ante el Getafe. Un equipo el de José Bordalás que no acaba de arrancar esta temporada, y cuya clasificación sorprende, metido en la zona baja de la tabla y con muchos problemas defensivos. Precisamente la fortaleza del equipo del sur de Madrid siempre ha sido su capacidad para ser un equipo intenso, agresivo y compacto en el campo, algunas de estas señas de identidad las ha perdido. El dato negativo es demoledor: acumula seis partidos consecutivos sin ganar, algo práxticamente inédito en los cuatro años de Bordalás al frente del equipo. Las bajas por sanción de Chema (tres partidos) de Djené y de Mata, son sin duda un problema para un Getafe que tirará de lo que tiene.

El Sevilla no se puede permitir un nuevo tropiezo. Tiene la baja de Jesús Navas, lo normal es que Aleix Vidal juegue como lateral derecho, mantiene la ausencia de Escudero, pero al menos Lopetegui recupera al argentino Acuña en el carril zurdo. De mediocampo hacia arriba el equipo parece claro con Fernando y Rakitic liderando el eje del equipo y con Suso, que a ha vuelto francamente bien de su lesión, escoltando a Ocampos y al hombre de moda en el gol en el Sevilla, el ex del Leganes, En Nesiry. El partido desde las 15:45h lo podrán seguir en COPE Más Sevilla 105.8 FM con la narración de Isaac Escalera y la coordinación de Rafael Almansa

Alineaciones probables:

Getafe CF: David Soria; Damián, Cabaco, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; 'Cucho' Hernández, Ángel.

Sevilla FC: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Suso, En-Nesyri y Ocampos.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 16.15h