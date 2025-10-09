La vuelta podría salirle cara: encuentra una bicicleta de "uso público" y acaba denunciado en Lugo por un delito contra el patrimonio

Un hombre que se encontró en un portal una bicicleta con un cartel que ponía “de uso público” acabó con una denuncia por un delito contra el patrimonio cuando fue interceptado por agentes de la Policía Local de Lugo, justo cuando estaba dando una vuelta con el ciclo y circulaba en sentido contrario a la dirección del tráfico.

Según la información facilitada este jueves por la Policía Local, los hechos sucedieron este miércoles -día 7 de octubre- de madrugada, cuando una patrulla se percató de que un hombre iba en bicicleta en unas “circunstancias, cuanto menos, inusuales”.

Los agentes, que estaban patrullando por la calle Quiroga, vieron que el ciclista pedaleaba en sentido contrario a la circulación, por lo que le dieron el alto. Fue identificado y denunciado por una infracción de la normativa de tráfico.

Ramudo Agentes de la Policía Local en las inmediaciones del ferial de San Froilán

un curioso cartel

Pero entonces, acaparó la atención de los agentes un llamativo cartel manuscrito que llevaba pegado al cuadro, con el mensaje: “ Bicicleta de uso público. Instrucciones: usarla, cuidarla, depositarla en nuevo destino -además de la simulación de un código QR- ”.

Preguntado por los agentes, el ciclista reconoció que no era el propietario del ciclo, que lo había tomado prestado momentos antes en un portal próximo a un locutorio. También les dijo que su intención era “dar una vuelta y dejarla después donde la encontró”.

La bicicleta, en aparente buen estado, fue intervenida y trasladada a las dependencias policiales, a la espera de que sea reclamada por su legítimo propietario. El ciclista fue denunciado por un supuesto delito leve contra el patrimonio, por hacer uso “de un bien ajeno sin contar con consentimiento alguno”.

ninguna bicicleta es de "uso público"

La Policía Local de Lugo recuerda en un comunicado que ninguna bicicleta es de “uso público” si no pertenece a un sistema autorizado de alquiler o préstamo municipal, por lo que apropiarse de una “encontrada en la vía o en zonas comunes puede tener consecuencias legales”.