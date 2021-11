Fekir, su renovación, su arrepentimiento y el 'miedo' de Pellegrini

Cada habla más claro la estrella del Betis, Nabil Fekir. El campeón del mundo francés se personaba ante los medios de comunicación en un acto con relación a la 55 edición de la Regata Sevilla-Betis que tendrá lugar este sábado para desgranar los asuntos más importantes en torno a su figura. Respecto a la renovación de contrato que el club pretende ponerle encima de la mesa, el galo aseguraba que "como todo el mundo sabe, estoy contento en el Betis y ya veremos cómo marcha la renovación. Todos queremos jugar en Europa pero no va a ser decisivo para lo que pueda pasar".

Sin tapujos, se refería también a la expulsión sufrida en Leverkusen que le va a impedir estar en los siguientes compromisos europeos y a la reprimenda que Joaquín, el capitán, le dio públicamente: "Claro que me arrepiento pero es algo que no se controla y he reaccionado mal y tengo que aprender de eso. Joaquín tiene mucha experiencia. Creo que no le gustó el gesto pero esas cosas pueden pasar en el campo pero tenemos buena relación".

EL MOMENTO DEL EQUIPO

Otro de los temas importantes fue conocer de boca de uno de los mejores jugadores de la plantilla su impresión sobre la semana horrible vivida por el conjunto verdiblanco: "Todo el mundo sabe que fue una semana negra pero seguimos con el mismo objetivo y la misma confianza. Pienso que en el derbi, con la expulsión de Guido nos costó más hacer el juego nuestro, presionar y no vimos al Betis de siempre, pero hay que aprender. No es tan grande la distancia (con el Sevilla) se ve en la clasificación . Hay que seguir luchando". Entiendo la decepción en la afición porque para ellos es un partido muy importante y no pudimos conseguir la victoria y nos da pena a todos".

En este audio puedes escuchar la entrevista al completo en la que también habla de la selección y del miedo que tuvo Pellegrini de alinearlo en el Wanda ante el Atlético porque tenía cuatro amarillas en Liga y podría haberse perdido el derbi de haber visto otra. Sin duda, palabras que no han dejado indiferente a nadie.