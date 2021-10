Del Nido, en Deportes COPE Sevilla: "El Sevilla está arruinado"

José María del Nido ha pasado este jueves por los micrófonos de Deportes COPE Sevilla. A solo cinco días de la Junta Extraordinaria de Accionistas del Sevilla, prevista para el martes 26 de octubre, el expresidente del conjunto hispalense ha repasado la actualidad del club del que dice que “está arruinado” y ha reconocido su deseo de volver en un futuro a ejercer como máximo mandatario de la entidad pese a que el Juzgado de lo Mercantil rechazara las medidas cautelares que había solicitado para que se le permitiera votar en la Junta.

¿Vio al Sevilla?

Yo veo todos los partidos del Sevilla, a mí más que el fútbol me gusta el Sevilla. Sufrí menos que en otros partidos. El equipo dio una imagen mejor, más ambiciosa y tuvo la oportunidad de haber conseguido la victoria. Ahora tanto en la grada como en casa los partidos los vivo más como aficionado y grito y chillo, cosa que antes no podía hacer.

¿Cambia sus planes la decisión del Juzgado?

Para nada. El auto dice que no se puede poner el parche antes de que salga el grano. No se ha producido ni se va a producir ninguna vulneración de mis derechos como accionista. Se me va a permitir votar en la forma que yo crea más conveniente y personalmente.

¿Se precipita en su primer intento de volver?

Si. Por las ansias de recuperar protagonismo ejecutivo me precipité, pero quise escenificar que ya estaba aquí dispuesto a batallar.

¿De dónde viene ese miedo a que usted coja el club y lo arruine?

Eso es una falacia. El club está arruinado actualmente. Las cuentas anuales que están publicadas en la web del Sevilla F.C. del ejercicio pasado son para que si hubiera un poco de vergüenza en los dirigentes o hubieran puesto su cargo a disposición o hubieran presentado su dimisión. El año pasado hemos tenido un déficit de 41’4 millones de euros, hemos tenido un deterioro patrimonial pasando los fondos propios de 101 millones a 56 millones de euros y hemos tenido un deterioro financiero con una deuda de 85 millones de euros tanto con bancos como con clubes de fútbol. Si yo hubiera tomado las riendas del club el año pasado yo no habría tenido vergüenza de presentar estas cuentas y por supuesto que ningún consejero cobrara una peseta.

Los aficionados me dicen ‘presidente no cree usted que no es el momento’. Para mejorar siempre es el momento y la gestión económica es tan nefasta que hay que cortar este bucle en que nos hemos metido. Es mentira que sea por un año de pandemia porque clubes como Real Madrid, Atlético o Cádiz han presentado beneficios. El deterioro financiero en dos años ha sido de 111 millones de euros. El primer equipo va bien, pero no tiene que sostener a la entidad. Es la entidad la que tiene que soportar y proyectar al primer equipo. El 70% de los departamentos del club hay que cambiarlos totalmente.

¿Se ha querellado contra el Sevilla?

No he demandado ni a mi hijo, ni a Castro, ni al Sevilla. He solicitado unas medidas cautelares que es una cosa muy distinta.

¿Qué es lo que ha pasado con su hijo, dónde nace la guerra?

Dice el refranero popular que entre padre e hijo y hermanos no metas la mano. He tenido un desencuentro con mi hijo mayor que está gestionando el club con el señor Castro como si el fuera el dueño de mis acciones. Le revoqué el poder, le revoqué la confianza y a partir de ahí él sabrá lo que está haciendo. Yo estoy convencido de que yo se lo que estoy haciendo. El no representa a la familia Del Nido en el consejo de administración del Sevilla. Tengo dos consejeros que me representan a los que no se les da información de ningún área y no tengo participación ninguna en la gestión del club siendo el máximo accionista de la entidad a nivel individual y representando más del 25% del capital. En la Junta General las acciones de 777 partner las voy a llevar yo. Pensar a estas alturas de la película que yo voy a vender el Sevilla, lo hubiera hecho ayer, o al otro o al otro.

¿Trincó alguna vez en el Sevilla?

Tengo inmaculados mis más de 20 años de gestión en el Sevilla. Cero. Nadie podrá decir que yo he ganado un solo euro del Sevilla y si lo dice que lo demuestre.

¿Qué va a hacer si le prohíben el voto?

Judicializaremos la Junta. Lo más sencillo es someterse al criterio de los accionistas y ver que modelo de gestión aprueban. El pacto con Castro lo firmó mi hijo y yo di el visto bueno y una vez que se firmó ellos dos fueron los primeros que lo rompieron. Lo denuncié por su incumplimiento.





¿Le gusta la plantilla y el entrenador?

Como aficionado creo que tenemos un plantillón y un magnífico entrenador al que le avalan los resultados. Sin duda está entre los mejores del mundo. Castro ha hecho muchas cosas buenas y nadie lo niega, pero creo que el club necesita una vuelta de tuerca.

¿Qué cree que pasará en la Junta?

Espero que escojan con libertad entre los dos modelos que se van a presentar. Este movimiento accionarial es irreversible. Si el 26 perdemos, iremos a otra Junta a los tres meses y seguiremos comprando acciones. Tengo grupos de empresarios sevillanos y sevillistas que creen en mi proyecto y como eso es así seguiremos dando pasos hasta que consigamos gobernar la sociedad. Vamos a entrar si o si. No existe el punto intermedio. Tengo clarísimo que es una carrera de fondo.

¿Proyectos?

Remodelación integral del Ramón Sánchez Pizjuán o bien derribarlo y construir un nuevo estadio. En la Ciudad Deportiva también hay que hacer una reforma integral, no me habría gastado 7 millones de euros en hacer el estadio Jesús Navas para que vayan 300 personas a ver al femenino o al filial. Tenemos que crear un club de empresa y ser un vehículo a través del que muchos empresarios agilicen y vehiculen sus negocios. Tenemos que internacionalizar la marca.

¿Con cuántas acciones va a la Junta?

No se lo puedo decir. Nosotros creemos que tenemos acciones suficientes para vencer en la Junta General, pero si no compraremos las necesarias para vencer en la siguiente. Este es un movimiento irreversible. En el pacto está firmado que en 2023 tomaría la presidencia, pero yo lo tengo denunciado.

¿No puede esperar hasta el 2023?

Desde todos los estamentos del club se ha dicho que este movimiento accionarial no afecta al primer equipo. No puedo esperar. Entiendo que el momento hubiera sido el año pasado, no pudo ser y hemos perdido 41 millones de euros con lo que eso supone de depreciación para las acciones del Sevilla y, además, entiendo que se puede mejorar la gestión.

¿Quién va a ser el presidente si gana?

No se lo puedo decir. Lo que le digo es que el proyecto lo vamos a encabezar tres personas: Yo, yo y yo. Y los que me quieran acompañar que me acompañen. Tranquilidad porque no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo.

¿Superliga?

Creo que es una buena idea, pero quizá ha sido precipitada su exposición al público y a los aficionados y que se deberían haber invitado a más clubes. Si hubiera sido presidente posiblemente hubiera participado. Pegarte al grande nunca es malo.