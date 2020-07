Cordón, muy cerca de recalar junto a su amigo Pellegrini

Ya habló el nuevo entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, de la necesidad de apuntalar las estructuras del club con la figura de un director deportivo, una persona que mande en la parcela más importante de la entidad, y esa persona no es otra que la de Antonio Cordón. Ya trabajaron juntos en su etapa de Villarreal, cuenta con su beneplácito, y está negociando a marchas forzadas su entrada en la entidad de las trece barras. Cordón llegará con al menos un par de personas de su confianza y se situará en el puesto más importante del organigrama junto con el míster, mientras que Alexis y su equipo se pondrán al servicio del recién llegado.

"Con tristeza creo que es lo que he tratado de hacer llegar a todos los estamentos. La oferta del Betis no ha pesado absolutamente nada porque no la hay. Lo que ha pesado es todo el cúmulo de cosas que llevamos asimiladas durante todos estos meses. Realmente la pandemia es lo que define en definitiva mi marcha. Creo que estamos en un momento muy crítico. Quiero estar cerca de mi familia porque es un momento muy difícil y muy grave”, explicaba Cordón en una entrevista jugando al despiste.

Por su parte, el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, no ha querido dar demasiadas pistas tampoco en la rueda de prensa de este miércoles: "El presidente ha dicho que el área deportiva del club se va a reforzar. No puedo hablar de nombres. He tenido una reunión con el presidente y el vicepresidente del club y me han depositado su confianza en el trabajo que vengo realizando en el área deportiva”, indicó defendiendo su trabajo.

LOS PRIMEROS PASOS DE PELLEGRINI

Por otro lado el club verdiblanco ha querido dar la bienvenida al entrenador chileno del Betis colgando un vídeo en sus redes sociales en los que se muestra el primer día del 'ingeniero' en la ciudad de Sevilla.