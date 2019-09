Chicharito: "Es una oportunidad única y voy a darlo todo por el Sevilla"

Javier Hernández llegó en la noche del domingo para ser presentado en la mañana del lunes, tras el reconocimiento médico, como nuevo jugador del Sevilla. El mexicano se convierte en el duodécimo fichaje de Monchi y soluciona lo que pedía el entrenador, otro delantero sumado a Luuk de Jong y Munir, después de que Lopetegui no haya convocado a Dabbur en las tres primeras jornadas de Liga.

Chicharito llega al Sevilla a cambio de 7,75 millones de euros, firmando por tres temporadas, y se ha mostrado muy contento por su vuelta a España cinco temporadas más tarde después de jugar en la Premier: "Es una oportunidad brillante y única para tener mucho crecimiento. Para poder demostrar que estoy a la altura de estar en esta institución tan competitiva. Estoy en mi mejor momento, al cien por cien, la posición del delantero es de rachas. A lo mejor no estás bien y marcas. En mi ultimo partido marqué. Estoy bien físicamente y futbolísticamente. Espero ponerme a punto rápido".

El exjugador de Westh Ham, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Manchester United o Chivas de Guadalajara, no quiere marcarse una cifra goleadora, pero llega con muchas ganas: "Vengo a darlo todo, lo importante es demostrarlo sobre el césped, el fútbol es completamente impredecible, lo voy a disfrutar, espero que esta etapa sea mejor que la anterior que tuve en España, trato siempre de hacerlo lo mejor posible y de devolver la confianza, quiero jugar ya en el Sánchez-Pizjuán".

Monchi confirmó que Kjaer está en Bérgamo pasando los reconocimientos médicos y se marchará cedido al Atalanta. Por su parte, el director deportivo quiso agradecer al mexicano sus ganas por venir a Sevilla: "Pocas veces me había transmitido un jugador tanta ilusión en un proyecto. Nunca he visto rebajarse a un jugador tanto sus condiciones económicas para venir aquí, ha hecho un esfuerzo importante y eso demuestra que tiene muchas ganas de venir al Sevilla. La edad tampoco es que sea muy grande, si hacemos un repaso entre los 30 mejores delanteros del mundo, él es el más joven, 31 años no es tanto".