Chicharito: "En el fútbol no importa si tienes 15 o 35 años"

Ya veremos el resultado que ofrece Chicharito. El fútbol siempre esconde lo que hay detrás de la siguiente esquina, por lo que sacar conclusiones aceleradas sería un error. Lo que sí es un hecho es que el Sevilla ha firmado a un jugador mediático, una estrella en su país y que arrastra un montón de seguidores. Sus primeras horas han sido frenéticas. Llegó a Sevilla, pasó el reconocimiento médico, conoció a Lopetegui y sus compañeros, firmó el contrato, fue presentado y regresó a cumplir sus obligaciones con la selección mexicana.

En las pocas horas que estuvo en nuestra ciudad, Chicharito desprendió ilusión en cada uno de sus actos: “Espero no desentonar en todo eso. Se aspira a cosas grandes. Se va a la Europa League a ganarla, la Copa del Rey está ahí abierta y en La Liga nunca se sabe lo que puede pasar… Por lo que vine es por la exigencia de este club”. Y reconoció que en el momento en el que recibió la llamada de Monchi no se lo pensó dos veces: "Monchi fue el que me llamó, hablamos y casi me preguntó que si estaría interesado en ir al Sevilla. Yo creo que cuando te preguntan eso no lo dudas y le dije que, si yo no iba al Sevilla, no iba a salir del West Ham. Fueron negociaciones complicadas hasta las últimas, pero al final se consiguió”. El director deportivo ha reconocido que nunca se encontró en su camino a un jugador que estuviera dispuesto a perder tanto dinero como lo ha hecho Chicharito.

Sobre Julen Lopetegui, reconoció que ya ha pedido opiniones de algunos colegas de la profesión: "David de Gea, Miguel Layún, Corona o Diego Reyes… y me han dicho cosas positivas. Que muy bien, es muy trabajador, exigente, pero también a la vez cercano al jugador. Todo muy equilibrado”. Por último, reivindicó su estado de forma y sus opciones de seguir siendo importante en un equipo: "En el fútbol no importa si tienes 15 años o 35. Si eres eficiente en el rectángulo de juego ya lo demás da igual. Yo acabo de cumplir los 31 y me siento en plenitud, con la mezcla de toda la experiencia que ya llevo. Esta mi décima temporada en Europa y qué mejor que cumplirla en este club. A veces puedes estar preparado y muy bien pero las cosas no salen. Es la vida”.