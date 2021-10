Atlético de Madrid-Real Betis (3-0): Charlotada en el Wanda

No estamos acostumbrados, es cierto, pero no por ello es menos cierto que el Betis no ha competido al nivel mínimo exigible para demostrar que el partido ante el Atlético de Madrid le interesaba. Es más, desde el once inicial ha dado la impresión de que el choque ante los colchoneros era molesto. Que no tenía la relevancia de los partidos del jueves y del domingo. Que se priorizaba lo que está a por venir a lo que se tenía delante. El resultado ha sido un partido ridículo, una derrota incontestable, un baño en toda regla y ahora la necesidad de levantar la moral a la tropa antes de una semana crucial. Porque perder tres a cero nunca es bueno, aunque te permita reservar jugadores. Y menos perder haciendo el 'Charlot'. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid (3): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; De Paul (Herrera, minuto 83), Koke, Correa (Acuña, minuto 83), Carrasco (Lodi, minuto 88); Luis Suárez (Joao Félix, minuto 70) y Griezmann.

Real Betis (0): Claudio Bravo; Martín Montoya, Edgar, Pezzella, Álex Moreno; William Carvalho (Guido Rodríguez, minuto 65), Guardado (Rober, minuto 78), Canales; Rodri (Tello, minuto 46), Willian José (Borja Iglesias, minuto 78) y Juanmi (Aitor Ruibal, minuto 46).

Goles: 1-0, minuto 26; Carrasco. 2-0, minuto 62: Pezzella, propia meta. 30, minuto 80: Joao Félix.

Árbitro: Alberola Rojas, leonés. Sin amarillas.