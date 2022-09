Antonio Cordón: "Juanmi sera nuestro fichaje en el mercado de invierno"

Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis Balompie, atendia a Real Betis TV para repasar la actualidad del equipo y empieza mencionando el buen inicio de la temporada de la temporada del equipo mencionando: "está siendo un inicio muy bonito. Creo que viene porque ya traemos dos años bastante buenos y esto es consecuencia del histórico que traemos. No sólo que esta temporada se estén dando bien las cosas, sino que desde hace bastantes meses".

El director general deportivo verdiblanco continua comentando que esta contento con el crecimiento del club y comentaba esto: "Estoy contento porque esto el crecimiento del club. Todo el mundo habla de la planificación en cuestión de fichajes pero siempre insisto en que es la estructura del club, que siga creciendo a nivel de todo. De mentalidad, compromiso, gestión, equilibrio... Y por eso estoy contento. Más que por exclusivamente los fichajes. Sé la importancia que tiene para todo el mundo las altas y bajas pero eso es lo cotidiano en ciertas épocas del año pero a lo largo del resto del año tienes que trabajar en cuestiones que implican un crecimiento que deben ocurrir día tras día.El club no se detiene, trabajamos en positivo y buscando lo mejor para todos. Es la principal ilusión que tenemos cada día".

Cordón tambíen habla sobre la buena adapción de los fichajes Luiz Felipe y Luiz Henrique y manifiesto: "al final las gestiones las tenemos dentro. Y estos jugadores no serían nada si al final el recibimiento por parte del resto de jugadores no hubiera sido el adecuado y del staff técnico. Esa adaptación que han tenido se debe mucho al vestuario y el club que tenemos. Conseguir este rendimiento se debe también a sus cualidades y no hay que quitar mérito a esta plantilla, que está haciendo una labor increíble para jugar ellos bien y para que lo hagan los demás y es fundamental este tipo de situaciones".

Además el director general deportivo betíco esto del club: "Es todo el club. Esto proviene de un trabajo de muchas personas que vienen realizando seguimiento de jugadores más los que tienen que convencerlos más los que tienen que negociar y convencer a las familias... Es el trabajo de muchos en la oscuridad. Muchas veces da sus frutos y otras, no. De momento está yendo bien el grupo y no sólo los tres que hemos fichado. Esto es un mérito de todo el mundo, de todos los que están involucrados. Y la adaptación del día a día en la ciudad deportiva tenemos profesionales excelentes que no sólo desarrollan su labor a nivel técnico sino humano y de comunicación y creo que nos está yendo muy bien"

También habla de nombres propios como ha sido la salida Bartra y que han recibido ofertas por otros jugadores esto es lo que mencionaba Cordón: "Ha habido ofertas por bastantes jugadores del Betis pero muchas considerábamos que no eran las adecuadas. El mercado estaba a la baja y ha habido varias ofertas pero cuando llegan dependen de muchas situaciones para que se concreten. Nuestra idea era mantener el grupo siempre porque entendíamos que estaba consolidado y traer gente nueva siempre es un riesgo. El caso de Bartra se pusieron de acuerdo todas las partes y se produjo esta situación y todos felices" ademas señalaba esto: "No salen a la luz pública todas las ofertas. Es un riesgo cambiar jugadores y la cosa está funcionando bien. No estamos en posición de malvender. Sí había una pequeña necesidad pero no malvender".

Antonio Córdón, el director general deportivo verdiblanco también del parón del mundial: "Hay que hacer muchas cosas, a lo mejor modificamos vestuario, instalaciones, el césped... Son muchos días en los que pensamos hacer unos partidos amistosos, ya veremos dónde. Luego daremos unos días de vacaciones y luego nos incorporaremos otra vez para estar en disposición el día 31" y aparte habla de la convocatoria de Borja iglesias para la selección: "Estoy feliz de que vaya cualquier jugador del Betis y yo digo que cualquiera que tenemos en la plantilla puede estar en la selección de su país y para mí son los mejores siempre. Con Borja estoy muy contento. Se lo merece. Es un jugador que trabaja, lo conozco de bien joven cuando estuvo en Villarreal. Y allí tiene un pedacito de cada uno de sus compañeros en esa selección y en estos días allí. Está Borja pero están representados muchos de sus compañeros con él".

Mas adelante destaca el ambiente del grupo: "Los compañeros están demostrando el compromiso que hay con el club, vestuario, staff, conmigo mismo. Nos han demostrado este verano lo que es el compromiso hacia todo. Es un vestuario con muchísimos valores y tenemos que presumir de esto. Hay pocos vestuarios en Primera y Segunda que tengan los valores que tiene el Betis, me encanta presumir de esto". y de la baja de juanmi de quien se espera lo mejor de él en el tramo final del curso: "Juanmi ya está trabajando desde la semana pasada. Después del Mundial lo tendremos con nosotros. Será nuestro fichaje estrella en el mercado de invierno".

También habla Cordón que ante las bajas el equipo sabe funcionar y menciona esto: "El año pasado y el anterior se vio eso. Manuel (Pellegrini) siempre hace cambios, tiene el equipo muy oxigenado, da minutos, equilibra toda la faceta y por eso es necesario tener una plantilla amplia en la que todos estén disponibles para jugar en cualquier momento y que entre quien entre el equipo dé la talla", Continuaba destacando la felicidad de Manuel Pellegrini:"El otro día fue su cumpleaños, hubo una fiesta sorpresa. Parece mentira y cada vez que miro los datos, prensa o teléfono siempre está batiendo récords. Muy feliz y muy contento de que el club siga creciendo, siga mejorando porque la ilusión es fundamental tener algo en el futuro por lo cual crecer y luchar".

Continuaba diciendo esto el director deportivo general verdiblanco: "Es la guerra particular que tengo de procurar cambiar la imagen de un director deportivo, que se le achaca exclusivamente el tema de fichajes, que es lo que menos es. El director deportivo son muchas situaciones las que hay que manejar e intervenir, no sólo en jugadores, lesionados, staff, fisios, encargados de material, entrenador, directivos, enl a prensa... De una forma o de otra tienes que procurar que todos se sientan partícipes y crear esa idea, filosofía, compromiso y trabajo en valores que ahora mismo es el Betis. Todo el mundo quiere venir aquí porque tenemos un ambiente muy positivo y es un club muy atrayente para todo el mundo".

Cordón también dice que no quiere marcarse metas como director deportivo del Real Betis y menciona esto: "Nosotros tenemos que ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Cada día es un reto más. Con esta vorágine plantearse objetivo a tantos meses me produce escalofrío. Mejor ir calladito, con la coraza puesta de tranquilidad y hacer las cosas bien. Debemos tener ilusiones altas y la mía es ganar el próximo partido en Vigo. El objetivo más lejano es ver cómo llegamos al parón pero domingo a domingo tenemos que ver a nuestro equipo ganar y sobre todo cómo afronta cada partido con esa ilusión, compromiso y hambre. Si seguimos teniendo esas cosas vamos a seguir dando muchas alegrías".

El director deportivo general del Real Betis destaca las palabras de Joaquín que había dejado la puerta abierta a continuar un año mas si el equipo entrase en la champions league y menciona esto: "Ya me lo ha dicho, después de meter el golazo con el Ludogorets. Joaquín cada día entrena, está trabajando como un chaval. Es increíble su trascendencia mediática. He pasado unos días en Sudamérica viendo fútbol y su repercusión es increíble".

Por último, Córdon habla de la nueva ciudad deportiva y los proyectos nuevos del club y habla esto: "Es el futuro de cualquier club. Tienes que contar con jugadores que te lleguen al primer equipo, que son los que te generan rendimiento a largo plazo. El Betis con poquitos medios ha conseguido mucho en estos años, esto significa que ha habido profesionales muy buenos que han trabajado mucho y ahí están las consecuencias. El Betis a partir de ahora con la nueva ciudad deportiva tiene que ser una universidad de fútbol, que con tantos campos multipliquemos exponencialmente el número de jugadores que sirvan para el Betis y para el fútbol profesional o que puedan trabajar en otros lugares pero con la enseñanza del Betis".