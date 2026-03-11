Ángel Haro, sobre Pellegrini: "No hay una cláusula liberatoria"

El equipo sigue "muy ilusionado" con los objetivos de la temporada a pesar de los dos últimos tropiezos. El presidente ha reconocido que, aunque vienen de "dos malos partidos", el vestuario ya mira "hacia adelante" para afrontar un momento muy importante de la temporada. "Ahora todos los partidos son muy importantes", ha señalado, refiriéndose tanto a la competición europea como a LaLiga, donde el próximo domingo se enfrentan a un rival directo como el Celta.

Las obras del estadio, inminentes

La gran novedad institucional es la adjudicación de la primera fase de las obras del nuevo estadio a la constructora. El presidente ha confirmado que los trabajos de excavación y apantallamiento son "inminentes". "Probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos, incluso, posiblemente antes", ha detallado.

Confianza plena en Pellegrini

Ante los rumores sobre el futuro del técnico, el presidente ha negado la existencia de una cláusula liberatoria en el contrato de Manuel Pellegrini por si lo llamara la selección chilena. "No es cierto, no hay una cláusula liberatoria", ha sentenciado. Ha añadido que la relación con el entrenador es "muy fluida" y que su posible marcha "ahora mismo no está eso encima de la mesa", recordando su reciente renovación.

El presidente ha asegurado que comprende el enfado de la afición tras los últimos resultados, especialmente después del empate en el derbi. "Claro, que lo entiendo. Yo mismo estoy enfadado", ha admitido. Considera que es "normal que haya decepción" y "razonable" que surjan dudas cuando el equipo pierde.