Almeyda se pone al mando

Almeyda, la apuesta de Cordón para el banquillo del Sevilla, no llegará a la ciudad hasta principios de julio, apenas unos días antes del inicio de la pretemporada. Una serie de asuntos personales ha impedido al recién nombrado técnico acudir antes. Con las críticas que continúan azotando al actual Consejo, lo ideal habría sido que Almeyda ya se hubiese dejado ver por el Sánchez Pizjuán para calmar los ánimos, dirigirse directamente a los aficionados y poner la primera piedra del nuevo proyecto. No hay nada que calme más a la afición que una cara nueva. Sin embargo, esos asuntos personales impedirán al exjugador del Sevilla llegar antes a su nueva casa. Almeyda pidió incorporarse en los primeros días de julio para resolver previamente algunos temas que no han trascendido. No obstante, ya ha decidido ponerse al mando.

“Sevillistas, estoy muy contento y muy ilusionado con este nuevo desafío. Espero que entre todos podamos poner a nuestro club en el lugar que se merece. Les prometo que voy a dejar hasta mi última gota de sudor por esta camiseta y por este club. Estoy muy agradecido, muy feliz y muy ilusionado, pero todos juntos tenemos que arrancar esta temporada. ¡Abrazo grande!”, expresó el nuevo entrenador del Sevilla a través de las redes sociales.

El retraso en su llegada no detendrá el trabajo. "Desde el primer día está trabajando con Cordón. Hoy en día no hace falta estar físicamente presente para demostrar implicación. Está manteniendo varias reuniones diarias por Zoom tanto con el club como con el director deportivo", señalaba una fuente autorizada.

Lo primero que está haciendo es revisar todas las carencias de la plantilla y conocer al detalle las intenciones del club con algunos jugadores, así como las necesidades por cubrir. Desde la distancia, Almeyda ya se ha puesto al mando.