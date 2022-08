Almería-Sevilla (2-1): Lopetegui queda tremendamente tocado

Muy perdido, horrible, sin transmitir absolutamente nada. Las sensaciones son pésimas y los resultados son peores en estas primeras tres jornadas del campeonato. Duró 35 minutos y volvió a no comparecer en la segunda mitad. ¿Os suena? Sí, como antes el Valladolid. Lopetegui debe saber que los partidos duran 90 minutos, como mínimo. La primera parte pudo marcharse ganando, pero un error defensivo acabó con el gol del Almería y en la segunda parte el equipo local pudo sentenciar fácilmente.

El equipo es peor que la temporada pasada, no tiene a sus dos centrales y sigue un entrenador que no ha levantado el ánimo a la plantilla ni a la afición. El equipo no es mejor pero Lopetegui tampoco hace algo distinto para mejorarlo o jugar distinto para asustar a los rivales. En defnitiva: no gana. Simplemente, no consigue ganar. Esa es la realidad. Y no se ha enfrentado a ningún equipo fuerte, sino a dos ascendidos y a Osasuna. Situación de alarma en el Sevilla, pese a que llevemos tres jornadas.

FICHA TÉCNICA

UD Almería (2): Fernando, Pozo (Mendes, minuto 74), Kaiky (Chumi, minuto 74), Ely, Babic, Akieme, Samu, Eguarás (De la Hoz, minuto 46), Robertone (Curro, minuto 82), Ramazani (Leo Baptistao, minuto 79) y Sadiq.

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas (Ocampos, minuto 64), Nianzou, Rekik (Carmona, minuto 57), Álex Telles, Fernando, Joan Jordán (Delaney, minuto 57), Oliver Torres (Isco, minuto 57), Papu Gómez, Lamela (En-Nesyri, minuto 64) y Rafa Mir.

Goles: 0-1, minuto 29: Óliver Torres. 1-1, minuto 41: Ramazani. 2-1, minuto 55: Sadiq.

Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Amarillas para Lamela, Rekik, Eguaras, Rafa Mir, Jesús Navas, Carmona, Kaiky, De la Hoz, Isco, Delaney, Telles, Leo Baptistao y Costa.