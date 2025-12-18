Matías Almeyda analiza la eliminación del Sevilla ante el Alavés

El análisis tras la eliminación es claro: el partido fue bastante parejo y se decidió por matices. "Esta clase de eliminatorias se definen por pequeños detalles", ha sentenciado el autor de las declaraciones. Considera que el equipo hizo "cosas buenas", pero también hubo "cosas que nos faltaron". En una eliminatoria donde era de "ganar para pasar", los detalles han terminado por decantar la balanza y dejar al equipo fuera de la competición.

Claves de un duelo igualado

Según su valoración, el equipo se mostró superior en la primera mitad. "Fuimos más claros por ahí el primer tiempo", ha señalado, aunque lamenta la falta de acierto en los momentos decisivos. "Nos faltó un poquito más de claridad en los tramos finales", ha admitido, a pesar de que el equipo lograba llegar con peligro moviendo el balón "de un sector a otro". En la segunda parte, la igualdad persistió hasta una última jugada a la desesperada en la que "van todos para arriba" con la esperanza de "llegar al empate".

El rendimiento del equipo, de hecho, hizo "cosas parecidas al partido pasado", a pesar de contar con "diferentes jugadores", como ha explicado el propio protagonista. Esta consistencia en el juego, sin embargo, no fue suficiente para lograr la victoria necesaria para avanzar en la competición.

Mirada puesta en el torneo

Con la eliminación ya consumada, el foco se traslada inmediatamente a los próximos desafíos. "Hay que ir con los pies sobre la tierra", ha afirmado, destacando la importancia de mantener la calma. El trabajo mental es un aspecto que "la venimos trabajando hace rato", y ahora es el momento de aplicarlo para "enfocarnos definitivamente en el torneo" y en los objetivos que el equipo persigue.