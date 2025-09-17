Joaquín Caparrós: "No cobro ni un duro del Sevilla"

Joaquín Caparrós ha sido uno de los protagonistas en Cope Más Sevilla en el recuerdo que se le ha dado al eterno Manolo Cardo. También han participado Paco Buyo y Pintinho, dos de los jugadores que estuvieron jugando en el Sevilla junto al técnico de Coria del Río.

Caparrós ha querido desmentir que cobre en del Sevilla: "me gusta que me hagas esa pregunta. No cobro un duro del Sevilla, ya que tiene una situación económica difícil. Yo estoy para ayudar al Sevilla. Estamos un poco tristes porque llevamos unos años que no estamos bien. Somos el equipo que representa a la ciudad de Sevilla porque llevamos el nombre de la ciudad. Debemos sacar nuestro orgullo. Cuando el Sevilla me llama, en contra de mi familia y en contra de los médicos, cogí el equipo hace unos meses".

