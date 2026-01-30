ASÍ SONARON LOS GOLAZOS DEL BETIS FRENTE AL FEYENOORD EN COPE MÁS SEVILLA

Fue una noche especial porque los béticos sellaron una brillante Fase Liga de la competición europea y porque la afición volvió a vibrar con el mejor Antony de los últimos tiempos. Su golazo inicial sirvió para abrir un camino en el que también fueron fundamentales el marroquí Abde y el portero Pau López, que salvó a los suyos en hasta 3 ocasiones muy claras.

Aquí podrás revivir los goles cantados por Andrés Ocaña en Cope Más Sevilla en una retransmisión dirigida por Rafael Almansa y acompañada por José Manuel Oliva, Gonzalo de la Haza, Fernando Montoya, Anselmo Valdés y la dirección técnica de Alberto Ceballos y Ricard Martí.