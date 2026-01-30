ASÍ SONARON LOS GOLAZOS DEL BETIS FRENTE AL FEYENOORD EN COPE MÁS SEVILLA
El triunfo de los de Pellegrini los deja cuartos en la tabla tras la Fase Liga de Europa League
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura1:50 min escucha
Fue una noche especial porque los béticos sellaron una brillante Fase Liga de la competición europea y porque la afición volvió a vibrar con el mejor Antony de los últimos tiempos. Su golazo inicial sirvió para abrir un camino en el que también fueron fundamentales el marroquí Abde y el portero Pau López, que salvó a los suyos en hasta 3 ocasiones muy claras.
Aquí podrás revivir los goles cantados por Andrés Ocaña en Cope Más Sevilla en una retransmisión dirigida por Rafael Almansa y acompañada por José Manuel Oliva, Gonzalo de la Haza, Fernando Montoya, Anselmo Valdés y la dirección técnica de Alberto Ceballos y Ricard Martí.
Temas relacionados
"El funeral por las 45 víctimas de Adamuz ha sido un compendio de dignidad, de señorío, de sentimiento, de coherencia con una identidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h