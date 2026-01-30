COPE
ASÍ SONARON LOS GOLAZOS DEL BETIS FRENTE AL FEYENOORD EN COPE MÁS SEVILLA

El triunfo de los de Pellegrini los deja cuartos en la tabla tras la Fase Liga de Europa League

Los jugadores del Betis celebran el 1-0 de Antony contra el Feyenoord
LOS GOLES DE ANTONY Y ABDE ANTE EL FEYENOORD

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura1:50 min escucha

Fue una noche especial porque los béticos sellaron una brillante Fase Liga de la competición europea y porque la afición volvió a vibrar con el mejor Antony de los últimos tiempos. Su golazo inicial sirvió para abrir un camino en el que también fueron fundamentales el marroquí Abde y el portero Pau López, que salvó a los suyos en hasta 3 ocasiones muy claras.

Aquí podrás revivir los goles cantados por Andrés Ocaña en Cope Más Sevilla en una retransmisión dirigida por Rafael Almansa y acompañada por José Manuel Oliva, Gonzalo de la Haza, Fernando Montoya, Anselmo Valdés y la dirección técnica de Alberto Ceballos y Ricard Martí.

