Cómo actuar en una emergencia en Semana Santa: claves de un experto ante las aglomeraciones

La Semana Santa ha comenzado y con ella llegan las grandes aglomeraciones a las calles de Huelva. El director del plan de emergencias del Ayuntamiento, Manuel Romero, estima una afluencia de "entre 20.000 y 30.000 personas de manera continua". Ante este escenario, las autoridades han preparado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de todos los asistentes, pidiendo a los ciudadanos que actúen con "sentido común".

Un dispositivo de seguridad completo

Para cubrir cualquier incidencia, se ha movilizado a "toda la plantilla operativa" de la Policía Local durante la semana. Además, el servicio de bomberos contará con 13 efectivos de guardia y dos puntos operativos en el Lazo Real y el Mercado del Carmen. Con este despliegue, consideran que "está más que suficientemente cubierta toda la seguridad y todos los incidentes que se puedan producir".

La recomendación principal en una emergencia es acudir al "personal de fuerza y cuerpo de seguridad del estado como el personal de protección civil". Romero subraya la importancia de tener localizada una "vía de escape libre". En este sentido, ha explicado que "todas las vías perpendiculares a la carrera oficial las hemos considerado vías de evacuación".

Todas las vías perpendiculares a carrera oficial las hemos considerado vías de evacuación" Manuel Barroso Director del plan de emergencias del Ayuntamiento de Huelva

Recomendaciones finales para los asistentes

El experto también aconseja evitar objetos que puedan obstaculizar, como carritos de bebé o sillas. "Cuanto más livianos vayamos [...], mucho mejor", afirma. Finalmente, hace un llamamiento a la responsabilidad individual y familiar: "que cada 1 se responsabilice de su propia familia, esto va a ser importante".

"Cuanto más livianos vayamos [...], mucho mejor" Manuel Barroso Director del plan de emergencias del Ayuntamiento de Huelva

La última petición a los onubenses es la de mantener la calma y la convivencia. Romero ha destacado que "saber tener paciencia en estas situaciones evitará que tengamos algún altercado o algún problema que pueda derivar en un incidente" mayor.

¿Y EL TIEMPO? PREDOMINARÁ EL SOL Huelva se prepara para una Semana Santa radiante con sol y temperaturas agradables

La previsión meteorológica para la Semana Santa de Huelva invita al optimismo. Según ha señalado Daniel Zamora, responsable de Meteohuelva, se espera una semana marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar plenamente de las celebraciones en la calle.

A.H. El Cristo de la Victoria durante una procesión en Huelva en un Domingo de Ramos

El principal titular es claro: no será necesario estar pendientes del tiempo. Predominarán los cielos despejados y el ambiente seco durante toda la semana, unas condiciones especialmente favorables para las procesiones y los actos al aire libre.