Un sacerdote desvela el sorprendente origen de las amenazantes pintadas aparecidas en su parroquia

Su nombre es Julián Lozano, es sacerdote y periodista. Este pasado 5 mayo, cuando llegó a la puerta de la parroquia de Santa María Magdalena, del municipio madrileño de Ciempozuelos, se encontró con una desagradable y amenazante pintada en la que se leía “la única iglesia que ilumina es la que arde”.

Ante esto, el padre Julián, habitual en las redes sociales, donde incluso tiene un canal de YouTube con más de 2.100 suscriptores, realizaba un vídeo, con la pintada como fondo, que se ha vuelto viral. En él, reconoce “que parte de la sociedad española estaba enferma antes del coronavirus ya lo sabíamos. Enferma de ignorancia, enferma de odio y enferma de ideología. Pero no deja de ser doloroso comprobarlo”.

El sacerdote desvela donde puede estar el origen de estas pintadas

El sacerdote se pregunta “por qué el iluminado que ha hecho esta pintada quiere hacer arder el templo”, planteando como posibles respuestas algunas de las muchas acciones solidarias y de caridad que realizan desde esta parroquia, especialmente a raíz de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Entre estas acciones, destaca su colaboración total para frenar la pandemia cerrando el templo al público; su atención a pacientes de coronavirus en el Hospital de Valdemoro; su ayuda a cientos de familias, especialmente con las compras, a través de Cáritas y con la ayuda de decenas de voluntarios; por la realización, a través de hermandades, de proyectos para realizar batas y mascarillas que se han ofrecido generosamente a quien las ha necesitado, entre otras.

Aunque según este sacerdote, el origen de estas pintadas podría estar relacionado con el coronavirus y “una crítica respetuosa que realicé hace unas semanas sobre la gestión del Gobierno”, concretamente a través de un vídeo subido a las redes el 20 de abril.

Un vídeo que realiza porque, como asevera, “me duele el dolor grandísimo que se ha provocado por no atajar a tiempo la amenaza. Me duele hondamente la actitud de no reconocimiento de los errores y petición de perdón por ellos”. Del mismo modo, el padre Julián asegura que “sobre la falsedad no se puede construir nada”.

El deseo del sacerdote al autor de la pintada

“Espero que no sea eso, que no sea la libertad de expresión lo que haga que algunos piensen que es mejor prender fuego a una iglesia”, ha señalado el padre Julián, quien asegura que “la mayoría de la gente es gente de bien que apoya a la parroquia, confío que todos condenen este acto triste y confío que nos sigan apoyando para poder seguir ayudando a muchos”.

“Confío en que quien haya podido hacer esta pintada recapacite y cambie de actitud”, ha deseado el joven sacerdote.

