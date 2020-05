La Junta rechaza la denuncia de FACUA contra el Consejo: “Las procesiones no son un espectáculo público”

Duro revés para FACUA, en su particular cruzada contra el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, en relación al dinero de los abonos por palcos y sillas de la Carrera Oficial.

LAS PROCESIONES "NO SON UN ESPECTÁCULO PÚBLICO"

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Espectáculos Públicos dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha sido muy clara en su respuesta a FACUA, al señalar que las procesiones de Semana Santa “no son un espectáculo público” sino un “evento religioso”.

Por ello, éstas no se pueden regir por la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, como viene sosteniendo FACUA desde el día siguiente al que se anunciaron las suspensión de los desfiles procesionales en la ciudad de Sevilla para frenar la pandemia del coronarivus, para obligar al Consejo a la devolución del dinero de los abonos de palcos y sillas.

En su escrito de respuesta, según señala el diario ABC, la Junta de Andalucía recuerda que en dicha normativa se indica que “quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las celebraciones de carácter estrictamente privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente”.

Al mismo tiempo, le especifican de manera clara a FACUA que, atendiendo a todo esto, “las procesiones de Semana Santa, así como las romerías o cualquier manifestación religiosa similar no se consideran, por tanto, ni un espectáculo público ni una actividad recreativa, por lo que entran dentro de las exclusiones previstas en la ley 13/1999 y su reclamento y funcionamiento no se rigen ni por dicha ley ni por el Reglamento General de Admisión”.

Este intento de FACUA se ha hecho de forma recurrente en otras ocasiones cuando ha habido lluvia y “siempre se ha contestado lo mismo”, señalan fuentes de la Consejería según el citado diario.

FACUA YA HABÍA RECLAMADO ANTES AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

FACUA había presentado el pasado 30 de abril esta reclamción, ahora rechazada, ante la administración autonómica contra el Consejo por, según ellos, "seguir negándose a devolver los abonos de palcos y sillas".

Además, denunciaron la supuesta "inacción" del Ayuntamiento de Sevilla, a quien solicitó en sendos escritos el 24 de marzo y el 2 de abril que sancionara al órgano cofradiero si se negaba a reembolsar esos importes.

EL CONSEJO DIJO QUE DEBÍAN DECIDIR LAS HERMANDADES CUANDO SE PUDIESEN REUNIR

Desde el Consejo de Hermandades, con su presidente Francisco Vélez a la cabeza, en ningún momento se ha mostrado contrarios a devolver o no el dinero de los abonos de la Carrera Oficial, aunque dejó claro, en un comunicado emitido el 2 de abril, que son las propias hermandades “las que tienen la última palabra” respecto a todo lo referente ese, pues el Consejo “es un órgano gestor elegido por las hermandades, a las que debemos rendir cuenta de nuestras actuaciones”, por lo que “los fondos obtenidos por la explotación de las sillas y palcos, no es una decisión que la Junta Superior pueda tomar por sí misma, ya que dicho efectivo no es propiedad de la institución, sino de las Hermandades a las que representa”.

La clara voluntad de resolver este asunto por parte del Consejo se vio reflejada, el miércoles de la pasada semana, con la convocatoria para el próximo 26 de mayo, en el Alcázar de Sevilla, de una reunión con los 125 hermanos mayores de las hermandades hispalenses para decidir, en asamblea extraordinaria, y tal y como establecen sus estatutos y normal, todo los referentes a los citados.

El Consejo cumplía así su compromiso de convocar esta asamblea de manera inmediata en el momento que las autoridades lo permitiesen, cosa que hizo nada más conocer las diferentes fases de la desescalada.

No se puede obviar "complejidad del tema" y del debate entre los participantes que el asunto requiere, así como el elevado número de asistentes, que hacía "inviable" llevar a cabo esa reunión de forma telemática, por lo que se ha tenido que esperar a poder hacerla de manera presencial.

