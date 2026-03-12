Los vecinos de El Cerezo no ceden: anuncian una gran manifestación y mantienen las patrullas

El barrio sevillano de El Cerezo sigue siendo noticia después de que este martes amaneciera blindado en el marco de la 'Operación Brezo 2', una de las mayores intervenciones policiales de los últimos meses. Un centenar de agentes de la Policía Nacional y Local realizaron un cierre perimetral de la zona, que se saldó con más de cien identificados, tres detenidos y la incautación de armas blancas y sustancias estupefacientes. Esta actuación llega tras años de denuncias por parte de los vecinos sobre la degradación constante y la inseguridad en el barrio, una situación que se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla'.

Europa Press Operativo policial en el Distrito Macarena de Sevilla

Esta creciente inseguridad, con amenazas y robos a plena luz del día, ha llevado a los residentes a organizarse en la plataforma SOS El Cerezo, que ya agrupa a casi 700 personas. Su portavoz, Marga Torres, ha explicado que decidieron pasar a la acción formando patrullas nocturnas para disuadir a los “gorrillas” y recuperar la tranquilidad. Torres ha destacado el carácter pacífico del movimiento, asegurando que expulsaron a grupos ultra que intentaron aprovecharse de la situación y que prohibieron el uso de capuchas "por miedo a que uno de estos gorrillas, que era bastante violento, les agrediera".

Una respuesta insuficiente

A raíz de la presión vecinal, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento se han reunido para abordar la crisis. Aunque las instituciones insisten en que las redadas son dispositivos rutinarios, Marga Torres considera que la respuesta llega tarde y es parcial. "Esto supone un avance, claro que sí, responde a una de las demandas del barrio, que era reforzar la seguridad", ha admitido la portavoz, pero ha añadido que "por supuesto que resulta insuficiente, porque esto no aborda las cuestiones de fondo".

Las patrullas van a continuar hasta que no detectemos ni un gorrilla más en nuestras calles"

Según Torres, el problema principal es la saturación de los recursos sociales en La Macarena, distrito al que pertenece El Cerezo. "La Macarena es el barrio con mayor concentración de plazas para personas sin hogar en Sevilla", ha señalado, afirmando que concentran el 70% de las plazas de la ciudad. La portavoz ha querido aclarar que no se oponen a ayudar a estas personas, "al contrario, nosotros somos los primeros que ayudamos", pero ha denunciado que el barrio no puede soportar tal concentración de recursos sociales.

Europa Press Reunión entre Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Sevilla

Nuevas movilizaciones y 'efecto Cerezo'

Lejos de detenerse, la plataforma vecinal ha anunciado que intensificará sus acciones. Marga Torres ha sido contundente al confirmar que seguirán adelante: "Las patrullas se han constituido para mantener la tranquilidad del barrio y van a continuar hasta que no detectemos ni un gorrilla más en nuestras calles". Además, han convocado una gran manifestación para el próximo 25 de marzo que partirá del barrio y llegará hasta el Parlamento de Andalucía.

Esto solamente es el comienzo"

La portavoz de SOS El Cerezo ha dejado claro que las patrullas solo cesarán cuando tengan "la certeza, por parte de las autoridades, la máxima confianza de que estas personas no van a volver al lugar". Con la manifestación del día 25, los vecinos buscan visibilizar una lucha que, según advierten, no ha hecho más que empezar. "Esto solamente es el comienzo", ha sentenciado Torres.

La determinación de los vecinos de El Cerezo ya está teniendo repercusión más allá de sus fronteras. El conocido como "'efecto Cerezo'" se está extendiendo a otros barrios de Sevilla, como Su Eminencia, donde los residentes también amenazan con organizarse para exigir respuestas ante la falta de seguridad en sus calles.