Tussam vuelve al Polígono Sur entre la desconfianza vecinal y exigencias de seguridad de los conductores

A partir de este lunes 2 de junio, las líneas de autobús 30, 31 y 32 de Tussam volverán a sus rutas habituales en el Polígono Sur de Sevilla. Este cambio llega después de casi tres meses de desvíos, implementados por el Ayuntamiento tras varios incidentes de apedreamiento a vehículos. Aunque el consistorio asegura que las paradas provisionales estaban cerca de las originales, la Plataforma "Nosotros También Somos Sevilla", que representa a las asociaciones vecinales de la zona, ha expresado su insatisfacción.

La Plataforma considera que el cambio de recorrido, que inicialmente era temporal, se había vuelto permanente, afectando a miles de familias de barrios como Murillo, Martínez Montañés, Letanías y Antonio Machado. Los vecinos han manifestado su "desconfianza" ante el anuncio del restablecimiento, ya que, según ellos, no recibieron información directa ni oficial. Por esta razón, han convocado una nueva manifestación para el 11 de junio. El objetivo es exigir la creación de una "mesa de trabajo real y continua" con el Ayuntamiento, que incluya la participación vecinal, para abordar de forma integral los problemas del Polígono Sur. También han pedido a las administraciones que no utilicen la situación del barrio como un tema político.Sindicatos de Tussam exigen seguridad

Por otro lado, la sección sindical de Tussam ha anunciado posibles movilizaciones, incluyendo un paro en junio, si no se garantizan las condiciones de seguridad para los trabajadores. Sindicatos como CGT, ASC, SITT, CCOO y CSIF, critican que no se ha tenido en cuenta la opinión de los conductores y que el simple regreso a las rutas habituales no solucionará los problemas de seguridad en la barriada.

Los sindicatos insisten en que la resolución de la situación requiere la "colaboración conjunta de las administraciones competentes y las asociaciones vecinales". Han ofrecido su disposición para participar activamente en la búsqueda de soluciones a la falta de seguridad.

Aunque los autobuses de Tussam retomarán su recorrido habitual, la comunidad vecinal y los trabajadores del transporte público continúan demandando un compromiso real y acciones coordinadas para mejorar la seguridad y la calidad de vida en el Polígono Sur.