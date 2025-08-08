Tiroteo en Las Cabezas de San Juan con tres heridos, uno de ellos de gravedad
Los servicios médicos asistieron en el lugar de los hechos a los heridos, teniendo que ser trasladado el primero de urgencias al Hospital Vienen del Rocío
Sevilla
A primera hora de la madrugada de este viernes, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Sevilla ha recibido aviso sobre un incidente con arma de fuego en un establecimiento hostelero de la localidad de Las Cabezas de San Juan, presuntamente habiéndose realizado unos disparos.
Personados en el lugar indicativos de la Guardia Civil confirman dicho hecho, encontrando a una persona joven con un impacto de proyectil en la cabeza, y otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asisten a los heridos, teniendo que ser trasladado el primero de urgencias al Hospital Vienen del Rocío.
A primera hora de esta mañana, la Guardia Civil confirma la detención del presunto autor de los hechos, al que se le sigue tomando declaración. La investigación continua abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla.
