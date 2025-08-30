Estos son los errores más comunes al cerrar la vivienda de verano, según los administradores de fincas de Andalucía

Declaraciones de Manuel Jiménez Caro , presidente de CAFINCAS, con recomendaciones para el cierre de las viviendas de verano

Con el final de agosto, miles de familias andaluzas dejan cerradas sus viviendas de verano, ya sea en la costa o en el interior, para regresar a sus domicilios habituales. Sin embargo, este proceso no siempre se realiza de manera adecuada, lo que puede provocar incidentes durante los meses en los que las casas permanecen desocupadas.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (CAFINCAS) ha recordado que es esencial planificar el cierre con tiempo, evitando las prisas y la improvisación. Entre los errores más comunes destacan dejar restos de alimentos en frigoríficos o despensas, no cerrar las llaves de paso del agua ni el cuadro eléctrico, o no comprobar bien puertas y ventanas antes de marcharse.

Recomendaciones clave

Los administradores de fincas también aconsejan no bajar por completo las persianas, ya que esto delata que la vivienda está deshabitada, y vaciar periódicamente el buzón para no acumular correspondencia, lo que igualmente evidencia la ausencia prolongada de los propietarios. Otra recomendación es instalar sistemas de seguridad adicionales como alarmas o cámaras, así como informar al seguro del hogar de la ausencia en caso de que la póliza lo requiera.

También se recuerda la importancia de revisar los vehículos estacionados en garajes comunitarios, ya que permanecer meses sin arrancar puede causar averías o problemas de seguridad. En todos los casos, contar con un Administrador de Fincas Colegiado permite tener una supervisión profesional que minimice riesgos y reaccione ante cualquier incidencia.

La voz de los administradores

El presidente de CAFINCAS, Manuel Jiménez Caro, ha subrayado la importancia de seguir estas recomendaciones para evitar incidentes y garantizar la tranquilidad de los propietarios. “Ha llegado el momento en el que muchos propietarios de Andalucía abandonan su segunda residencia para volver a su casa principal. Hemos decidido, los administradores de fincas colegiados de Andalucía, elaborar una serie de recomendaciones para evitar problemas en estos casos”, señaló.

Además, insistió en que los administradores de fincas colegiados estarán “siempre al servicio de todos los propietarios de Andalucía”, ofreciendo apoyo y asesoramiento para mantener las viviendas en buen estado durante los meses de ausencia.

Más información sobre recomendaciones y servicios puede consultarse en la web oficial del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas.