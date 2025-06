Sofía, un ejemplo real de cómo funciona el 'negocio de la pobreza': "He pagado 500 euros por una habitación y mi novio dormía en el balcón"

Sofía es una joven procedente de Nicaragua que ha llegado a España sin papeles, buscando un futuro mejor. Aunque vive en Sevilla, su primera parada fue en Madrid donde tuvo que meterse en una habitación diminuta con su pareja.

Sofía cuenta que trabajaba como interna y cuando se quedó embarazada la señora de la casa la despidió.

A partir de ahí comenzó un largo y complicado camino. El piso en el que vivía Sofía era compartido. Cada inquilino pagaba por una habitación. En su caso era tan pequeña que solo cabía una cama individual y llegó un momento en que a medida que avanzaba su gestación no podía dormir con su pareja en la cama. Como no había más sitio, "mi novio dormía en el balcón o en suelo". Pagaban 500 euros y no podían ducharse con agua caliente ni poner calefacción, aunque hiciera frío porque los suministros se pagaban aparte.

De allí se marchó a otra vivienda y siguió pasando por situaciones muy complicadas. Como tener que dormir en un sofá en un salón cuando nació su bebé, pero claro, tenía que esperar a que se acostasen todos los inquilinos del piso para poder hacer uso del sofá-cama. A veces eran las dos de la mañana cuando podía irse a dormir y a las seis de la mañana se levantaban los primeros, que pasaban por el salón para ir a la cocina y prepararse el desayuno antes de ir al trabajo.

Sofía decidió dejar Madrid y venirse a Sevilla. Pensó que aquí la situación iba a ser mejor, pero las dificultades fueron muy parecidas. A pesar de todo consiguió encontrar un lugar donde vivir. Un piso en La Oliva , un barrio de Sevilla construido en los años 70 que pertenece al distrito Sur.

Reconoce que el camino es muy complicado para personas como ella. Los requisitos para alquilar vivienda son imposibles de cumplir, con aval, nómina de más de 2000 euros, contrato de trabajo.

Sofía no tiene aún los papeles en regla, trabaja en la economía sumergida y no tiene posibilidad de solicitar ningún tipo de ayuda, mientras no regularice su situación en España. Encontró ayuda en Cáritas, desde donde los voluntarios y responsables de la organización señalan que es un círculo vicioso del que es difícil salir. Y de eso se aprovechan los que hacen “negocio con la miseria”.

Sofía ahora vive en un piso compartido, alquilado por habitaciones. Paga 500 euros por un cuarto pequeño con dos camas donde casi no cabe nada más.

A veces la habitación la ocupan hasta seis personas. Y el resto de estancias , exactamente igual.

A pesar de todo, Sofía asegura que ahora en ese piso se encuentra en la gloria. Un “piso patera” donde viven hacinados en cuatro habitaciones una veintena de personas, mientras el casero hace negocio ganando 2000 euros por ese alquiler por habitaciones, de un piso por el que, en circunstancias normales, no se pagaría más de 650 al mes.

Personas como este casero se aprovechan de la situación desesperada de migrantes como Sofía, que no tienen más remedio que aceptar y pagar lo que se les pida, porque se quedarían en la calle, sin poder acceder a los alquileres del libre mercado donde se reclama aval y contrato de trabajo.

Escucha aquí al responsable de Cáritas Sevilla, sobre dificultades y pobreza de numerosos colectivos en la capital y la provincia

EL PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA: JÓVENES Y MIGRANTES LOS QUE LO TIENEN MÁS COMPLICADO

El incremento del precio de la vivienda -en propiedad y en alquiler- ha desencadenado una grave crisis que, si bien repercute en muchos hogares de rentas medias, golpea con especial virulencia a las rentas más bajas.

En este contexto, existe una estrecha relación entre vulnerabilidad económica y régimen de alquiler, donde se concentran las familias con menos ingresos. En Sevilla, el fuerte incremento de la demanda en el mercado del alquiler, junto con la escasa oferta, ha provocado una notable subida de los precios, estimada, según los portales especializados, en el 8,7% durante 2024.

Por colectivos, estas dificultades son de mayor intensidad entre los jóvenes y la población de origen extranjero.

Por zonas geográficas, las mayores dificultades se producen en las áreas con un mayor dinamismo de la actividad económica y turística.

Las Cáritas parroquiales de nuestros barrios y pueblos están alertando de que esta situación está forzando a cientos de familias pobres a situaciones extremas de hacinamiento; al alojamiento en espacios degradados, insalubres o ruinosos, o a situaciones de abuso y extorsión a muchas de estas familias especialmente vulnerables, abocadas a un mercado ilegal de vivienda bajo control de mafias y traficantes.