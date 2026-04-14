Una Sevilla para todos: "Este servicio ha venido para quedarse"

La ciudad de Sevilla ha dado un paso en materia de inclusión y accesibilidad universal con la puesta en marcha de la nueva Oficina Municipal de Interpretación de Lengua de Signos. Este servicio, de carácter público y gratuito, nace con la misión de derribar las barreras de comunicación que enfrentan las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas, facilitando su relación con las administraciones y su participación plena en la vida de la ciudad.

El servicio, que comenzó su andadura el pasado mes de diciembre de 2025, ha sido calificado como "un éxito" por el delegado de Derechos Sociales, José Luis García. Según ha explicado, la oficina busca "ayudar a hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad auditiva o con problemas de audición a poder relacionarse con el resto de la administración pública y con el resto de actividades diarias de su día a día".

Atención multicanal para una accesibilidad total

Para cumplir su objetivo, la oficina opera a través de un modelo híbrido que combina la tecnología con el trato humano. Por un lado, ofrece una innovadora plataforma de videointerpretación accesible desde cualquier dispositivo móvil, tableta u ordenador. Esta herramienta permite a los usuarios resolver gestiones y dudas de forma telemática, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando los trámites cotidianos.

Por otro lado, se ha dispuesto un servicio de intérpretes presenciales que actúan como nexo de comunicación en gestiones que requieren la presencia física del ciudadano. Este equipo de profesionales acompaña a los usuarios en sus citas con los servicios sociales municipales, así como en otras gestiones clave como "pedir un padrón, desde ir a una instalación deportiva municipal, ir a algún centro cultural", ha detallado el delegado.

La accesibilidad también se refleja en la multitud de vías de contacto disponibles para solicitar el servicio. Tal y como ha subrayado José Luis García, el consistorio ha querido dar "todas las facilidades del mundo a que cualquier persona con algún tipo de discapacidad auditiva pueda tener acceso a este servicio". Los ciudadanos pueden realizar sus peticiones a través de la Línea 010, los teléfonos 954666130 y los números de WhatsApp 622258796 y 634311178, el correo electrónico (info@abtraducciones.com) o acudiendo directamente a la oficina.

Un éxito que transforma la vida en la ciudad

Desde su implementación, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. El delegado ha afirmado que "ha sido un éxito, porque las personas con discapacidad auditiva tenían muchos problemas a la hora de relacionarse con las administraciones públicas o simplemente con la gestión en el banco, una gestión en el médico o en su día a día". Esta oficina municipal viene a cubrir una necesidad esencial que hasta ahora era atendida de forma parcial.

Anteriormente, ha explicado García, eran las ONG y las entidades sociales que trabajan con este colectivo las que asumían esa "función de acompañamiento, esa función de interpretación". Sin embargo, ha reconocido que "en muchos momentos no llegaban a todos los espacios", dejando desatendidas ciertas áreas de la vida pública y administrativa. El nuevo servicio garantiza una cobertura institucional y completa.

El impacto del servicio va mucho más allá de los trámites individuales. La oficina también garantiza la presencia de intérpretes en eventos públicos y retransmisiones del Ayuntamiento, como los Plenos municipales, que ahora son signados y emitidos por YouTube. Con ello, se asegura que la información y el debate político sean accesibles para toda la ciudadanía sevillana sin excepción.

La comunicación como un derecho fundamental

Para el gobierno municipal, esta iniciativa responde a un principio básico. "Podemos decir que el entendernos o la comunicación es un derecho fundamental de cualquier ciudadano", ha señalado el delegado. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento trabaja para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar activamente.

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Este compromiso se extiende al ámbito cultural y social de la ciudad. Gracias a esta oficina, eventos tan significativos como "la gala de premios de la medalla de la ciudad de Sevilla o la gala de reconocimiento que se hacen en la delegación de servicios sociales o la gala del festival de cine" cuentan con interpretación a lengua de signos. El objetivo, según García, es que todos los ciudadanos tengan acceso con el mismo derecho y la misma forma de entendernos.

El fin último es, en palabras del delegado, hacer "accesible el día a día, a lo que cualquier vecino de Sevilla puede asistir y puede entender". Se trata de una filosofía de inclusión real que se materializa en cada acto interpretado y en cada gestión facilitada, construyendo una Sevilla más equitativa para todos sus habitantes.

Este es un servicio que ha venido para quedarse, incluso para ampliarse"

La oficina cuenta con una estructura sólida para llevar a cabo su labor, con un equipo de cuatro intérpretes titulados, tres dedicados al acompañamiento presencial y uno a la modalidad online, que coordinan su trabajo desde la sede central, ubicada en la Avenida de la Constitución 9, 4.º A. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 252.120 euros y una vigencia de dos años, que son prorrogables por otros dos. Sin embargo, la vocación de permanencia es clara. "Este es un servicio que ha venido para quedarse, incluso para ampliarse", ha confirmado José Luis García, asegurando que el gobierno local ya tiene la vista puesta en su consolidación y expansión.

De hecho, el delegado ha concluido que el servicio se somete a un proceso de evaluación continua. "Nosotros analizamos todos los servicios que se ponen en marcha; se van valorando y se van ampliando". Este seguimiento constante permitirá adaptar el contrato y añadir nuevas prestaciones para responder de forma cada vez más eficaz a las necesidades.