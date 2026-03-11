Dr. Luis Salvà advierte sobre el glaucoma: “Cuando uno se da cuenta, ya es tarde”

Con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma, que se celebra del 9 al 15 de marzo, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) ha puesto el foco en la importancia del diagnóstico precoz. Se estima que en las Islas Baleares alrededor de 27.700 personas padecen glaucoma, pero más de 11.000 de ellas no lo saben porque la enfermedad avanza sin síntomas en sus primeras etapas.

El doctor Luis Salvà, director médico de Oftalmedic, explica que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, el encargado de llevar la información visual hasta el cerebro. “Realmente, quien ve es el cerebro”, aclara el doctor, y con el glaucoma, “esa conexión, esa vía óptica, se daña”.

La ceguera silenciosa

El principal problema de esta patología es su naturaleza asintomática, que le ha valido el sobrenombre de la “ceguera silenciosa”. Según Salvà, la enfermedad avanza “lentamente, sin hacer ruido”, y va dañando el nervio óptico de forma progresiva. El diagnóstico, en muchos casos, llega cuando la pérdida de visión ya es considerable.

Cuando uno se da cuenta, ya es tarde" Dr. Luis Salvà Director médico de Oftalmedic

El doctor subraya que el mayor riesgo es precisamente ese diagnóstico tardío. “El mayor riesgo del glaucoma es llegar tarde, es decir, que cuando uno se da cuenta, pues ya sea demasiado tarde”, insiste Salvà. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa esta jornada de concienciación para evitar un daño que puede prevenirse.

La importancia de la prevención

Las revisiones oftalmológicas periódicas son la herramienta más eficaz para prevenir el avance del glaucoma, especialmente a partir de los 40 años, que es cuando estadísticamente suele aparecer. Además, existe un importante carácter hereditario, por lo que “si alguien ha oído hablar de glaucoma en su familia, pues conviene hacerse una revisión”, recomienda el especialista.

La mayoría de los casos son causados por un aumento de la presión intraocular. El ojo contiene un líquido, el humor acuoso, que se renueva constantemente. Si se genera más del que se elimina, la presión aumenta y daña el nervio óptico. Aunque puede afectar a un solo ojo, “por lo general, un 90 % suele afectar a los dos ojos”, detalla el doctor.

Tratamientos y diagnóstico

La prueba para medir la tensión ocular es rápida e indolora. Generalmente, consiste en un aparato que lanza un “soplido de aire” sobre el ojo para medir la resistencia. Si la tensión es normal (hasta 20 o 21), no se requieren más pruebas; si es alta, se deriva al paciente a un departamento especializado.

Si el glaucoma es cogido a tiempo, existen múltiples armas terapéuticas para frenar su progresión y evitar la ceguera. “Simplemente con unas gotas, con un láser o con una operación, tenemos diversas vacunas terapéuticas y puede quedar más resuelto de por vida”, asegura el doctor Salvà.

Con motivo de la Semana del Glaucoma, en Oftalmedic Salvà se realizan revisiones preventivas gratuitas. Se puede reservar cita a través del teléfono 971 73 00 55 o en la web oftalmedic.com.