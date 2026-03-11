Pablo Vázquez sigue creyendo en el playoff: "Es el momento de dar ese paso definitivo y veo al equipo capaz"

Los ánimos en el vestuario. "Es normal que se hayan enfriado los ánimos en la gente. Entiendo que la afición esté desilusionada y lo único que podemos hacer es trabajarlo nosotros para volverles a enganchar de cara a esa ilusión. Y qué mejor rival para hacerlo que este domingo ante el Castellón, uno de los mejores de la categoría y que está por delante".

El partido de Andorra. "Yo lo vi desde casa y se ve todo más claro. Nos faltó rapidez en los pases tras recuperación para generar espacios y mover al rival, no estuvimos precisos y no acabamos de cogerle el punto al partido. La mala suerte también nos volvió a acompañar, pero confío en que esa suerte también se equilibre en lo que queda del año".

El calendario en marzo sin Yáñez. "Es una baja muy sensible. Se nos ha planteado un escenario en el que estamos lejos del playoff, porque los de arriba no fallan. Esta racha de partidos nos tiene que servir para volver a engancharnos a la pelea, contra equipos de arriba y para volver a meternos en la pelea, es el momento para dar ese paso definitivo como equipo, nos llega en el momento que toca para empezar a recortar".

Remontar seis puntos para entrar en playoff, pocos lo han hecho, ¿hay posibilidades? "No conocía esos datos, me llama bastante la atención. Prefería no haberlo sabido. Quitando esa distancia, preferiría que asumiéramos el reto de cada partido y cada rival. Veo al equipo capacitado para dar un pasito más, con lo que estamos haciendo no nos está dando, tenemos algo que me hace creer y esa es la única clave para todo lo que nos viene".

Qué es ese algo. "Me gusta separarme de solo los resultados, aunque sea lo que nos queda. Veo los minutos contra el Albacete y el equipo es superior, también los primeros veinte minutos contra el Valladolid, el Leganés... Veo a un equipo que tiene posibilidades, luego otras cuestiones nos pasan demasiada factura. Pero yo sí que creo en el equipo, aquí no se va a rendir ni Dios".

La dinámica del Castellón. "El Castellón es uno de los pocos equipos a los que creo que les da igual la racha, son tan valientes, tan anárquicos, peculiares... Por eso me espero un rival muy intenso, que deja muchos espacios".

El mensaje de Borja. "Él estará viendo la situación actual y hay que ser realista. Estamos lejos y Borja se ajusta muy bien a la readlidad. Él no nos suele hablar de objetivos internos porque eso genera ansiedad para todos. En este último tramo de partidos nos ha faltado un poquito y ahora hay que estar mirando también un poco por atrás, pero siento que podemos pelear por un poco más arriba. Nos vienen ahora estos cuatro partidos perfectos para ver si nos podemos enganchar y lo daremos todo".