Sevilla recupera el Teatro Lope de Vega con una inversión histórica de 9,5 millones

El Ayuntamiento de Sevilla avanza en la recuperación de uno de sus espacios culturales más emblemáticos, el Teatro Lope de Vega. El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado las obras de rehabilitación para comprobar el estado de una intervención integral que pondrá fin a años de abandono y permitirá su reapertura, prevista para el próximo mes de septiembre.

Sanz ha destacado que, a su llegada al Ayuntamiento, "nos encontramos un teatro totalmente abandonado". Tres años después, ha afirmado que "los sevillanos van a recuperar con todo su esplendor su teatro más querido, uno de los más bellos de España y emblema de la Sevilla de 1929".

Los sevillanos van a recuperar con todo su esplendor su teatro más querido"

El gran teatro del sur de España

El primer edil ha subrayado que no se trata de "una intervención cualquiera", sino de la recuperación de "uno de los grandes símbolos del teatro español". El objetivo, según Sanz, es que "el Lope de Vega se va a convertir en el gran teatro del sur de España, dotado con los sistemas técnicos más avanzados y preparado para acoger grandes producciones nacionales e internacionales".

El Lope de Vega se va a convertir en el gran teatro del sur de España"

Inversión por fases y áreas

La inversión total en el proyecto supera los 9,5 millones de euros. De esta cifra, 3,3 millones corresponden a actuaciones directas en el teatro impulsadas por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y el área de Edificios Municipales, mientras que 6,3 millones se destinarán a la transformación integral del entorno urbano por parte de Urbanismo.

El ICAS ha destinado 707.434 euros a la modernización de equipos, como el nuevo sistema de sonido o la digitalización. Actualmente están en ejecución intervenciones por casi un millón de euros para la reparación del patio de butacas, palcos y paraíso, además de la renovación de cortinajes y sistemas de iluminación.

Por su parte, el área de Edificios Municipales ejecuta inversiones de casi 1,6 millones de euros, que incluyen la sustitución de la carpintería, la instalación de un telón cortafuegos y un nuevo montacargas, además de obras de impermeabilización, reforma de aseos y adecuación general del edificio.

Un entorno renovado y accesible

El proyecto contempla también la transformación del entorno del teatro y del Casino de la Exposición, con una inversión de 6,3 millones de euros. Las obras, que comenzarán en junio de 2026, crearán un auditorio al aire libre, plantarán 126 nuevos árboles y mejorarán la accesibilidad con nuevos recorridos peatonales y la renovación de acerados y alumbrado.

00:00 Volumen Cerrar Ayuntamiento de Sevilla Sevilla recupera el Teatro Lope de Vega con una inversión histórica de 9,5 millones

El alcalde ha concluido que la reapertura coincidirá con la Bienal de Flamenco, "el evento más importante del flamenco del mundo". Esto permitirá, en sus palabras, "devolver a Sevilla su gran teatro en el mejor momento posible, reforzando nuestra posición como capital cultural".