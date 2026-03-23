El nadador Jorge Crivillés inicia la conquista de la Triple Corona del Fin del Mundo

El nadador alicantino Jorge Crivillés vuelve a desafiar sus límites con un nuevo proyecto que marcará su carrera. El especialista en pruebas extremas se prepara para afrontar la exigente Triple Corona del Fin del Mundo, un reto que, como ha contado en Mediodía COPE Alicante, le llevará a algunos de los entornos más hostiles del planeta. Este mismo fin de semana viaja a Argentina para la primera prueba: cruzar a nado el Río de la Plata.

Un reto de 15 horas

La primera etapa consiste en unir Uruguay con Argentina a través del que es considerado el río más ancho del mundo. "Uniré Uruguay, desde Colonia Sacramento, y llegaré a Punta Lara, que ya es Argentina, unos 42 kilómetros en línea recta", ha detallado Crivillés. El nadador calcula que la distancia final podría ser mayor y que, si las condiciones son favorables, tardará entre 14 y 15 horas en completar el recorrido.

A Crivillés le atrajo la epicidad del propio nombre del reto. "En ese periplo fue cuando conocí esta Triple Corona del Fin del Mundo, que ya solo el nombre le da cierta epicidad y respeto", ha confesado. Las otras dos pruebas, el Canal de Beagle y el estrecho de Magallanes, las afrontará en febrero del próximo año en las gélidas aguas de Tierra de Fuego.

El motor solidario

Detrás de cada brazada hay una causa. "El sentido que le veo realmente a este tipo de retos es darles esa parte solidaria y social", ha afirmado el alicantino. Desde hace 15 años, Crivillés, apoyado por ASISA, nada para dar visibilidad a AEAL, la asociación de afectados de leucemia, mieloma y linfoma, y a GEPAC, el Grupo Español de Pacientes de Cáncer.

Jóvenes reporteros

Durante su intervención en la radio, Crivillés ha respondido a las preguntas de los alumnos del colegio Eusebio Sempere de Alicante. A la pregunta de "¿Cómo aguantas tanto?", el deportista ha destacado que la clave es entrenar mucho y "tener la cabeza bien amueblada", ya que la experiencia es un grado en este tipo de desafíos.

Una de las curiosidades que más llama la atención es su dieta durante la travesía, que incluye geles, barritas, plátanos y hasta donuts. Sobre esto último, Crivillés ha bromeado: "Es una excusa y un capricho". Para este reto, cuenta de nuevo con el apoyo de la Fundación ASISA, que le acompaña desde hace siete años.