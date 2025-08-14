Sevilla se prepara para la salida de la Virgen de los Reyes con concierto, nueva decoración y una campaña especial

Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, sobre la campaña de difusión por la festividad de la Virgen de los Reyes

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, ha presentado el programa especial para la procesión y festividad de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y su Archidiócesis. La ciudad se vestirá de gala el próximo 15 de agosto, y como antesala, el 14 de agosto a las 21:30 horas tendrá lugar el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la Plaza Nueva, bajo el monumento al Rey San Fernando, que también acompañará a la Virgen en su recorrido procesional.

Gallardetes instalados en el entorno de la Catedral de Sevilla con motivo de la festividad de la Virgen de los Reyes

La decoración especial para este día incluye los gallardetes estrenados en 2024, que sustituyen a los utilizados hasta 2023. Son 44 mástiles con 88 banderolas confeccionadas en tejido azul pavo y serigrafiadas por ambas caras, según diseño de José Manuel Peña bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas. Una cara muestra la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, símbolo de la Pureza de la Virgen y del Dogma de la Inmaculada Concepción, con la leyenda “Regina Regum” de la corona procesional. La otra cara luce el monograma del ‘Ave María’ con cruz sobre un sol, inspirado en una joya del ajuar de la Virgen, acompañado de la inscripción “Assumpta in caelum”, en alusión a la festividad de la Asunción.

El delegado de Fiestas Mayores, Francisco Javier Fernández, ha señalado que esta ornamentación “se suma a la campaña de difusión de esta Fiesta Mayor y de la devoción a la Virgen de los Reyes”, que incluye la publicación de un vídeo promocional en redes sociales.

El concierto de las vísperas, titulado Música de España y dirigido por Francisco Javier Gutiérrez Juan, contará con el coro de la Asociación Prodefensa de la Copla Andaluza y con las voces de María Aurora Contreras Dialgan, María López García, Mónica Reina Marcos, María de los Ángeles Suárez e Isabel Jiménez Florindo. El programa incluirá composiciones como La Torre del Oro, La Gracia de Dios, Fandango de Doña Francisquita, Corazón Gitano, La Zarzamora o Cielo Andaluz.

Durante la procesión, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla interpretará marchas dedicadas a la patrona, piezas de gloria y eucarísticas, acompañada por un grupo de cornetas y tambores del Consejo de Bandas de Sevilla. El repertorio incluirá, entre otras, el Himno a la Virgen de los Reyes, Regina Regum, Virgen de los Reyes, Santa María de los Reyes, San Fernando o Pescador de Hombres, además de marchas históricas como Triunfal o Corpus Christi.

Con este programa, Sevilla reafirma su tradición y devoción hacia la Virgen de los Reyes, combinando música, ornamentación y actos litúrgicos en una de las fechas más señaladas de su calendario festivo.