Sevilla y Canarias más cerca: el aeropuerto estrena una conexión clave para turismo y negocios con diez vuelos semanales

Binter aterriza en Sevilla y une la capital andaluza con Canarias con diez vuelos semanales, ocupando así el espacio que deja libre la compañía Ryanair tras anunciar que deja de operar en determinados aeropuertos, lo que supone la suspensión de varias rutas, entre ellas con Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que la aerolínea Binter comenzará a operar una nueva conexión aérea con Canarias a partir del próximo 1 de diciembre. Este anuncio llega en un momento crucial, ya que refuerza la oferta de vuelos directos y suple la reciente cancelación de rutas por parte de otras compañías.

Una nueva ruta estratégica y muy esperada

La nueva conexión es el resultado de un intenso trabajo del Área de Turismo y Cultura del Consistorio sevillano para encontrar y consolidar rutas aéreas que beneficien a la ciudad. Con diez vuelos semanales, cinco a Tenerife Norte y cinco a Gran Canaria, Binter busca satisfacer tanto las necesidades de turistas como de profesionales. Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con horarios pensados para la comodidad de los viajeros.

Además, una de las grandes ventajas de esta nueva ruta es que Binter permitirá a sus pasajeros viajar sin coste adicional a cualquier otra isla del archipiélago canario, gracias a sus más de 250 vuelos diarios entre las islas. Una oferta que abre un abanico de posibilidades inmenso para quienes quieran explorar a fondo las Islas Afortunadas.

Una respuesta al mercado

Este anuncio cobra especial importancia al conocerse que la aerolínea irlandesa Ryanair decidió recientemente cancelar todos sus vuelos a Tenerife Norte y reducir un 10% de sus plazas en Canarias para este invierno. La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado muy positivamente la llegada de Binter, destacando que "Sevilla sigue avanzando en su estrategia de reforzar su conectividad aérea" y que la nueva ruta "responde a la necesidad de suplir rutas canceladas por parte de otras aerolíneas".

Moreno también subrayó el impacto económico positivo que se espera en la ciudad, con un aumento del flujo de visitantes que beneficiará a sectores como el comercio y la hostelería.