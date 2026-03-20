Urcelay desvela las claves del UCAM para asaltar el liderato del Águilas

El jugador del UCAM Murcia CF, Urcelay, ha analizado el crucial partido del próximo domingo a las seis de la tarde en El Rubial contra el Águilas FC. El futbolista prevé un derbi muy disputado ante un rival que, en sus palabras, seguramente vaya a apretar alto, con mucha intensidad de balón. Para Urcelay, el encuentro es una de las siete finales que restan en la lucha por el liderato.

Poco margen de error

Urzelay ha insistido en la importancia de este tramo de la temporada, afirmando que si queremos aspirar a lo máximo, hay que ir a Águilas y ganar el partido. Es consciente de que los equipos que pelean por el mismo objetivo tienen poco margen de error, prácticamente nada, por lo que sumar los tres puntos se vuelve fundamental ante los numerosos enfrentamientos directos que se avecinan.

La clave es ser un equipo sólido, el no encajar gol" Urtzi Urcelay Jugador de UCAM Murcia CF

Para el jugador universitario, la estrategia es clara para afrontar los próximos retos. La clave, como siempre lo digo, es ser un equipo sólido, el no encajar gol, ha asegurado. Urzelay confía en que, manteniendo la portería a cero, el equipo tendrá muchas posibilidades de ganar el partido gracias al potencial ofensivo del que disponen, ya que tenemos muchas armas, sobre todo en la parte de arriba.

Una plantilla unida y motivada

El centrocampista ha destacado el ánimo del vestuario ante este tipo de encuentros decisivos. A todos los jugadores les gusta jugar este tipo de partidos, que son casi finales, ha comentado. Ha recordado que en la primera vuelta el equipo logró buenos resultados y que ahora el equipo está motivado, está con muchas ganas de de ganar el partido y a por eso vamos a ir.

La plantilla está más unida que nunca, estamos muy motivados" Urtzi Urcelay Jugador de UCAM Murcia CF

Urzelay también ha querido subrayar la profundidad y calidad del equipo. Tenemos una plantilla amplia y la suerte que tenemos este año es que todos los jugadores están a un gran nivel. Por ello, ha expresado su confianza plena en los 11 que ponga el míster y en los cambios que haga.

Finalmente, ha lanzado un mensaje contundente sobre el estado actual del equipo y sus aspiraciones. La plantilla está más unida que nunca, estamos muy motivados, dependemos de nosotros mismos y, como ha concluido, son 7 finales, es hora de demostrar, es hora de de ir a ganar los partidos y y ese es el objetivo.