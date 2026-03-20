Córdoba lidera la revolución silenciosa del campo con la inteligencia artificial

Córdoba se ha convertido en el epicentro del debate sobre el futuro del sector agroalimentario. La ciudad acoge la primera edición de un congreso internacional centrado en cómo la inteligencia artificial (IA), la gestión de datos y la innovación tecnológica están llamadas a marcar el futuro de la agricultura. Expertos de todo el mundo analizan las claves para una producción más eficiente y sostenible a nivel global.

Rosa Gallardo, Directora de la Cátedra ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba (UCO), destaca que la elección de la ciudad no es casual. "Córdoba es un referente a nivel internacional en el ámbito de la innovación agroalimentaria", afirma, gracias a un potente ecosistema que incluye a la propia universidad, el IFAPA y el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC. El objetivo de este congreso es consolidar esa posición y visibilizar los avances en IA aplicada a la agricultura, con la esperanza de que tenga continuidad en el tiempo.

Una nueva cultura en el campo

La llegada de la IA va más allá de la simple modernización de herramientas. Según Gallardo, supone un cambio de paradigma. "La inteligencia artificial no es solo tecnología, es una nueva forma de trabajar, de entender los procesos, y casi me atrevería a decir que es una nueva cultura", explica. Esta revolución permite optimizar las decisiones diarias para ser más eficientes en el uso de recursos tan escasos como el agua, evitando que se desperdicie "ni una gota".

La inteligencia artificial no es solo tecnología, es una nueva forma de trabajar" Rosa Gallardo Directora de la Cátedra ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO

Las aplicaciones prácticas ya son una realidad tangible en diversas áreas. Mediante visión artificial, satélites y drones, hoy es posible adelantarse a la aparición de plagas y enfermedades, identificando síntomas con antelación para actuar de forma preventiva y evitar pérdidas de cosecha. En la industria, la IA se utiliza para controlar la calidad de los productos, garantizando la confianza del consumidor a través de una trazabilidad exhaustiva. La robótica y la mecanización de precisión en la aplicación de fitosanitarios son otros campos en plena expansión.

Rosa Gallardo

Datos y gemelos digitales: las claves del futuro

Sin embargo, nada de esto sería posible sin el combustible que alimenta la IA: los datos. "El origen de todo está en los datos, sin datos es imposible que la inteligencia artificial pueda desarrollar su su potencial", subraya la directora de la cátedra. Por ello, insiste en la necesidad de crear un entorno de confianza donde compartir información sea la norma, generando "espacios de datos" que beneficien a todo el sector al proporcionar información útil para la toma de decisiones.

Sin datos es imposible que la inteligencia artificial pueda desarrollar su potencial" Rosa Gallardo Directora de la Cátedra ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO

Una de las herramientas más innovadoras que se nutre de esta información son los gemelos digitales. Se trata de representaciones virtuales de una realidad física —como un cultivo— que permiten simular escenarios y prever cómo responderá ante diferentes variables, como un aumento de las temperaturas o cambios en los procesos de producción. Gallardo revela que su equipo ya trabaja en "un gemelo digital de una explotación de olivar" para comprender mejor el funcionamiento de este cultivo y su respuesta ante posibles escenarios futuros.

Este avance tecnológico trae consigo importantes debates éticos. "Hablar de inteligencia artificial es hablar de ética", asevera Gallardo. El congreso dedica una sesión específica a esta cuestión, crucial para disipar la desconfianza que estas herramientas pueden generar. En un sector como el alimentario, es fundamental garantizar que la tecnología no ponga en riesgo la seguridad ni la inocuidad de los productos, manteniendo la confianza del consumidor en todo momento.

Sostenibilidad y el reto de la inclusión

La sostenibilidad es otro de los pilares de esta transformación. Para la experta de la UCO, "tecnología, sostenibilidad e inteligencia artificial son un binomio indisociable". La optimización basada en datos conduce a un uso más eficiente de los recursos, a la reducción de residuos y a la minimización de la contaminación derivada de los procesos agrícolas. Tomar decisiones informadas es, en definitiva, la vía hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.

El gran desafío ahora es asegurar que esta revolución llegue a todos los rincones del sector, que es marcadamente heterogéneo. "Es responsabilidad de todos que nadie se quede atrás", advierte Gallardo. Es fundamental que pequeños agricultores y ganaderos, que pueden ver la IA como algo lejano, puedan incorporarla. Para ello, es necesario hacer la tecnología más accesible y trabajar con cooperativas y asociaciones para superar las barreras económicas, culturales y formativas que existen actualmente.

En este sentido, el papel de las administraciones es clave. La directora de la cátedra ENIA concluye que se necesitan "políticas que apoyen y que garanticen que todos, los pequeños, medianos y grandes, pues, pueden acceder a tecnología que van a estar presentes sí o sí en el futuro del sector agrario". El camino está trazado para que el campo español afronte su futuro con las garantías de la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad.