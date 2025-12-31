La Rinconada hace historia al consolidar una década de excelencia en inversión social

El municipio de La Rinconada ha alcanzado una década ininterrumpida de excelencia en inversión social, un logro que lo posiciona como el único ayuntamiento en España en cumplir año tras año los exigentes criterios de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este reconocimiento, basado en datos objetivos del Ministerio de Economía, subraya el sólido y continuo trabajo del consistorio en políticas sociales. El alcalde, Javier Fernández, ha destacado que el hito "no es casualidad, sino el resultado de muchos años de trabajo con el firme compromiso de conseguir que nadie se quede atrás".

Una década de compromiso social

Desde que la asociación creó estos premios en 2016 para evaluar la gestión del año anterior, La Rinconada ha figurado siempre en la lista de municipios con más de 20.000 habitantes que cumplen con los requisitos de suficiencia económica, incremento presupuestario, esfuerzo inversor y transparencia financiera. Hace dos años, tras la salida de Miranda de Ebro, se convirtió en el único municipio reconocido en todas las ediciones, un título que revalida ahora una vez más.

El primer edil ha explicado que, aunque se celebra una década de reconocimiento, el esfuerzo es mucho anterior. "Alcanzamos una década con el reconocimiento de excelencia social, pero éste es un trabajo que se remonta mucho más atrás y que nace de un compromiso político que persigue que toda la sociedad pueda avanzar a una adecuada velocidad", ha señalado Fernández. En su visión, el papel del ayuntamiento es clave, ya que "hay personas que pueden progresar por sus propios medios y no nos necesitan, pero hay otras con mayores dificultades, que requieren el intervencionismo municipal".

Cifras que avalan el compromiso

Los datos de 2024, recientemente publicados, sustentan este reconocimiento. La Rinconada ha invertido 264,94 euros por habitante, lo que supone un aumento de 25,39 euros respecto al año anterior. En total, se destinaron más de ocho millones de euros a estas partidas, dentro de un presupuesto total de 63,3 millones. El compromiso se mantiene con una previsión presupuestaria de 72,3 millones de euros para 2025 y de 77,6 millones para 2026, garantizando así el incremento continuo de la inversión social.

La política es el acto que sirve para lograr la igualdad entre las personas, que es útil para la ciudadanía"

Para el alcalde, estas cifras son la materialización de una filosofía clara. Javier Fernández ha afirmado que "la política es el acto que sirve para lograr la igualdad entre las personas, que es útil para la ciudadanía". Ha insistido en que este principio "no basta con decirlo, sino que hay que plasmarlo en los presupuestos, porque ahí es donde se demuestra el compromiso político".

Contexto nacional y andaluz

En el ámbito nacional, un total de 27 municipios españoles han obtenido la calificación de excelencia, seis más que en la edición pasada, lo que representa el 6,8 % de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Andalucía lidera la lista con dieciocho consistorios, seguida de la Comunidad Valenciana y el País Vasco con tres cada una. En la provincia de Sevilla, solo La Rinconada y Morón de la Frontera han recibido la distinción. En contraste, 45 ayuntamientos han sido catalogados como "pobres" en inversión social, concentrándose el 40 % de ellos en la Comunidad de Madrid.

Los vecinos y vecinas que lo necesitan, saben que en el Ayuntamiento tienen una puerta a la que llamar"

El alcalde ha expresado su satisfacción por los resultados: "estamos muy orgullosos de estar entre los dos municipios de Sevilla que han recibido esta catalogación en 2024 y de ser los décimos más inversores de España, lo que nos anima a seguir trabajando en la misma línea". Este reconocimiento, ha añadido, confirma que "el compromiso de La Rinconada es continuo".

Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Mercedes Bueno, ha calificado el décimo galardón como "un nuevo punto y seguido dentro del trabajo que se lleva a cabo en el municipio". Ha asegurado que la dedicación del consistorio es una garantía para la ciudadanía, porque "los vecinos y vecinas que lo necesitan, saben que en el Ayuntamiento tienen una puerta a la que llamar".