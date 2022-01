Qué bancos son los que más sufren los ataques de los ciberdelincuentes

Las estafas bancarias no cesan y pocas son las entidades que se libran de los ataques de los ciberdelincuentes, a través del phishing.

Esta modalidad de fraude es cada vez más elaborada y los clientes caen con facilidad en la trampa debido a la habilidad de los ciberdelincuentes que se hacen pasar por empleados del banco, envían SMS o realizan llamadas a través de las cuales solicitan claves y datos personales con los que después pueden disponer con total libertad de los fondos de los clientes.

En los últimos meses hay tres entidades que han visto aumentar de manera notable los ataques y que han tenido que avisar a sus clientes para que refuercen la vigilancia y eviten caer en la trampa.

Se trata de BBVA, Banco Santander y CaixaBank. Los ciberdelincuentes se han hecho pasar por estos bancos a través del envío de correos, SMS o llamadas directas.

NOOOOOOOOOOOO ?????? me van a suspender la cuenta en Banco Santander *que aún no he abierto ??*



Tengan cuidado con esta gente que anda desatada últimamente!



Ojo @santander_es ???????? Pishing detected ?? pic.twitter.com/AcGuOQHL5k