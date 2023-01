Primer paso para el reconocimiento jurídico de la Capitalidad de Sevilla

El Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla ha llegado este jueves al acuerdo de crear la Mesa Institucional de Sevilla, un órgano que dará el primer paso para abordar el reconocimiento de la Capitalidad de la ciudad hispalense, para lo que encargará un informe jurídico a la universidad.





La creación de la Mesa Institucional de Sevilla ha sido acordada con el consenso de la tres administraciones tras una reunión en la que ha participado el alcalde, Antonio Muñoz, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.





Con esta iniciativa, Sevilla se suma a Madrid y Barcelona en contar con esta Mesa interadministrativa cuyo objetivo es crear un "espacio de diálogo y acuerdos" entre las administraciones que evitar la confrontación en los proyecto prioritarios para Sevilla y su área metropolitana.





La Mesa ha acordado que aprobará en febrero o marzo un protocolo de funcionamiento, cuyo borrador será elaborado por el Ministerio, y encargar un informe jurídico a la universidad sobre la ley de Capitalidad de Sevilla que ha demandado en varias ocasiones el alcalde Antonio Muñoz, que está convencido que la ciudad hispalense reúne los requisitos para ello.





El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que Sevilla es la capital de Andalucía, pero la posibilidad de que la Mesa dé el visto bueno a una ley de Capitalidad podría suponer que la capital cuente más competencias y recursos económicos que los que actualmente tiene, aunque el alcalde ha indicado en rueda de prensa que el Ayuntamiento aún "no ha evaluado" el posible impacto.





La voluntad de consenso de las tres administraciones, destacada por todas las partes en la rueda de prensa, ha supuesto también que la Mesa Institucional incluya en su agenda de trabajo dar prioridad y ofrecer soluciones a la situación de los barrios más vulnerables socialmente y pobres de la España, cinco zonas en concreto, con el objetivo de elaborar un Plan Integral.





El tercer acuerdo, y aprovechando la firma inminente del convenio de la línea 3 del Metro de Sevilla, pasa por tomar decisiones sobre la movilidad, por fijar prioridades y acuerdos de financiación para "pasar página de un déficit histórico" de Sevilla, ha destacado el alcalde.





En la reunión, según fuentes municipales, no se ha tratado en esta ocasión la posibilidad de dar luz verde a la tasa turística, medida que defiende Sevilla y rechaza el Ayuntamiento de Málaga





El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha valorado que la reunión ha sido "productiva y constructiva", y ha subrayado el compromiso del presidente andaluz, Juanma Moreno, con el Ayuntamiento de Sevilla.

Preguntado sobre si el reconocimiento de estas singularidades puede despertar recelos en otras provincias, el consejero de Presidencia ha pedido "prudencia" y esperar al citado estudio, "que determinará no solo qué consecuencias tendría esa ley sino su fórmula jurídica".

"Reconocer esa singularidad --el Estatuto ya define la capitalidad-- no quiere decir que no se atiendan necesidades de otros municipios. No es un tema excluyente", ha subrayado.

La ministra ha apostado por la descentralización y ha reivindicado el papel de las ciudades en la toma de decisiones para que los ayuntamientos "no solo se limiten a ejecutar" las que proceden de otros gobiernos. "Es necesario, en una España multinivel, que ayuntamientos de grandes ciudades, como Sevilla, con influencia en su área metropolitana, participen en esa toma de decisiones".





"Sevilla es una fotografía nítida de modernidad y transformación. Lo fue hace 30 años con la Expo'92 y el AVE, y ahora con el sector aeroespacial y el metro, como transporte sostenible", ha añadido Rodríguez en declaraciones previas a este encuentro, al tiempo que ha destacado que estas reivindicaciones de Sevila "no son solo de su alcalde, sino de todo el Pleno municipal".

