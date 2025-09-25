Un Policía Local de Mairena del Aljarafe fuera de servicio identifica a un hombre que estaba en búsqueda y captura
El agente fuera de servicio dio aviso a sus compañeros cuando se cruzó con el fugitivo y lo reconoció
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
La eficacia policial no entiende de horarios. Un agente de la Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que no se encontraba de servicio, logró detener a un hombre de 31 años que tenía una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Sevilla.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de septiembre sobre las 13:15 horas. Según ha comunicado el Consistorio, el agente reconoció al individuo mientras este circulaba por la avenida de los Descubrimientos en dirección al centro comercial Metromar.
Coordinación con la Jefatura
Tras la identificación visual, el agente procedió a contactar con la Jefatura de la Policía Local para notificar la situación y solicitar el apoyo de una patrulla de servicio.
Una vez personados los agentes en el centro comercial, procedieron a la identificación del sospechoso, confirmando la vigencia de la orden judicial. La actuación culminó con la detención del individuo y su posterior traslado a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial.
