Las obras del carril BUS-VAO del Aljarafe superan el 50% de ejecución: reabre la avenida de Carlos III

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda informa que las obras del carril BUS-VAO del Aljarafe Norte avanzan a buen ritmo. Los trabajos ya han superado el 50% de su ejecución, y la avenida de Carlos III, en la Isla de la Cartuja, recupera parte de la normalidad después de varias semanas de afecciones al tráfico.

Las obras en la avenida de Carlos III, a la altura de Torre Triana, se centran en la adaptación y ampliación de un paso subterráneo para la futura plataforma reservada. Después de completar el asfaltado y la señalización horizontal, los seis carriles centrales de la avenida reabren a la circulación, facilitando el tránsito para los conductores de la zona.

Este nuevo paso subterráneo duplica su altura y ofrece un ancho suficiente para albergar una calzada para autobuses, una acera y un carril bici. Esta actuación es crucial para la conexión del nuevo carril con la infraestructura ya existente, como el carril BUS-VAO del puente de la Señorita en Camas.

La inversión total para este proyecto, cofinanciado con fondos europeos Next Generation, asciende a casi 14 millones de euros. El carril BUS-VAO, ejecutado por Eiffage Infraestructura, conectará la estación de Plaza de Armas en Sevilla con la carretera A-8077 en Castilleja de Guzmán.

El recorrido del nuevo carril se extenderá principalmente por el Aljarafe. A lo largo de su trazado, se han planificado diversas mejoras, como la construcción de un nuevo paso subterráneo para sortear la autovía SE-30 y la ampliación de la carretera A-8077 para incorporar un carril central reversible. Además, se construirá un carril bici que unirá Castilleja de Guzmán con la entrada de Camas.

Se espera que este proyecto mejore significativamente la fluidez del tráfico y promueva el uso del transporte público y los vehículos de alta ocupación, contribuyendo a una movilidad más sostenible en la provincia de Sevilla.