La dueña de la tienda casi centenaria de Oviedo que fascina a los turistas: “Vienen específicamente a comprar por la calidad de nuestras fabas”

Si durante estos días alguien se acerca al Auditorio Príncipe Felipe para visitar la exposición Toda una vida juntos, es muy probable que encuentre alguna imagen de Casa Veneranda. Este establecimiento es uno de los 27 comercios homenajeados por el Ayuntamiento de Oviedo por llevar instalados en la ciudad, como mínimo, 75 años. Al frente del negocio se encuentra hoy Beatriz Suárez Fernández, bisnieta de la fundadora, quien ha compartido la historia y el presente de este emblemático lugar.

Casi un siglo de tradición familiar

La historia de Casa Veneranda se remonta al año 1927, cuando la bisabuela de Beatriz inauguró en Oviedo un comercio dedicado a los platos preparados y los productos de la huerta. "Empezó mi bisabuela, aquí en Oviedo", ha contado en COPE Oviedo. No fue hasta 1943 cuando su abuelo, José María Suárez, se hizo cargo del establecimiento para modernizarlo y darle el enfoque que se mantiene hasta hoy.

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Aunque el local se ha modernizado con el tiempo, su esencia permanece intacta. "Ahora mismo está un poco más modernizado que en el 43, pero con el mismo espíritu de alimentación de calidad", explica Suárez. Para ella, la clave es mantener el legado que le transmitieron. "Es lo que intentamos, lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, y seguir con el mismo espíritu", asegura.

Un referente para ovetenses y turistas

A lo largo de casi un siglo, por Casa Veneranda han pasado innumerables generaciones de ovetenses. La fidelidad de su clientela es uno de sus mayores orgullos. "Tenemos clientes, familias que son muy fieles, sobre todo porque les gustan los productos que tenemos y están acostumbrados a la calidad que ofrecemos", detalla Beatriz. De hecho, afirma que en muchos casos van "por el mismo camino los dos, tanto los dueños como los clientes", ya que "hay muchas familias que es la cuarta generación que está viniendo a comprar".

Beatriz Suárez Beatriz Suárez, propietaria de Casa Veneranda; a la derecha, junto a su familia

Jamás pensamos en vivir en otro en otro sitio"

Formar parte de la imagen y del día a día de la ciudad es, para sus dueños, una gran responsabilidad y un motivo de satisfacción. "Nosotros estamos muy orgullosos de estar en la misma dirección durante todos estos años y formar parte del centro de Oviedo, que además es una ciudad que adoramos", confiesa Suárez Fernández. Este arraigo es tan profundo que asegura con convicción: "Jamás pensamos en vivir en otro en otro sitio".

Muchos de ellos vienen específicamente a comprar a la tienda los productos asturianos"

El prestigio de Casa Veneranda ha traspasado las fronteras locales. Además de su clientela habitual, el establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria para muchos visitantes. "Es un gusto, aparte de los clientes de Oviedo, de tener tantos turistas que vienen y muchos de ellos vienen específicamente a comprar a la tienda los productos asturianos", explica Beatriz. El interés por la materia prima de calidad, como la fabada, es un reclamo constante. "La calidad de las fabas, es un orgullo", añade. Este reconocimiento reafirma el valor de un negocio que ha sabido conjugar tradición y excelencia.

Para todos aquellos que aún no conocen este rincón histórico, Casa Veneranda se encuentra en la calle Melquiades Álvarez número 23. Un lugar donde la tradición se mantiene viva y que sigue escribiendo la historia de Oviedo a través de sus productos y el trato cercano que ha caracterizado a la familia Suárez durante casi cien años.