El Real Decreto que dejaría en evidencia a Marlaska tras destituir al Coronel Pérez de los Cobos

Aunque desde el Ministerio del Interior, dirigido por ex juez Fernando Grande-Marlaska,se argumenta la "pérdida de confianza" como el motivo del cese como jefe de la Guardia Civil en Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos, según ha podido saber COPE, la realidad parece bien distinta a medida que se han ido conociendo detalles de la investigaciones que llevaba bajo su mando éste.

Entre estos motivos, se apunta, como uno de los principales, las investigaciones que por orden de la juez del caso estaría llevando a cabo la Benemérita sobre las manifestaciones feministas del 8M y las posibles irregularidades en la gestión política que las autorizaron. De hecho, ya están siendo investigados el Delegado del Gobierno en Madrid y otras autoridades.

En este sentido se ha pronunciado, con un comunicado, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), quien no ha dudado en salir en defensa del Coronel, al tiempo que han indicado “las razones reales” de su destitución y que coinciden con las que ya adelantó COPE esta mañana.

Según APROGC, tras abrirse una investigación judicial por los acontecimientos del 8M, “la juez designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que dirige el Coronel, con órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad”.

Además, la Asociación Pro Guardia Civil, ha hecho referencia al artículo. 15 del Real Decreto 769/1987 de Policía Judicial, que dejaría en evidencia a Marlaska por este cese, pues ampararía al Coronel de la Guardia Civil. En dicho artículo se indica que “Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas obtengan. La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades, a que la misma pudiere dar lugar”.

“Al Coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la Juez. Digan lo que digan”, señalan esta asociación de Guardias Civiles, desde donde se califica el hecho de “alarde de despotismo” y como un posible “aviso a navegantes”.

Pero en APROGC van más allá y aseguran que en el Ministerio del Interior “no quieren a un profesional independiente. Ya tenemos antecedentes en una situación similar, y con otro coronel”.

Sr. Ministro @interiorgob

NO ES NO

Somos la @guardiacivil, y como nuestro Coronel Pérez de los Cobos, NO le vamos a decir lo que trabajamos con nuestros Jueces @PoderJudicialEs y si nos amenaza es que no nos conoce#HablandoCLAROpic.twitter.com/hdXXK4RpC3