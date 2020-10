Los hoteles de Sevilla casi vacios este puente

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) ha reclamado este jueves un plan de rescate o "alguna fórmula de ayudas" para el sector, que se ha visto muy afectado en las últimas horas con las limitaciones a la movilidad decretadas por el gobierno andaluz, con especial incidencia en la provincia --incluida la capital--, así como las restricciones de entrada y salida de la Comunidad Autonóma.

"Muchos hoteles que habían reabierto tras el estado de alarma se han visto obligados a cerrar y también podrían hacerlo otros muchos establecimientos, que ahora aguantan 'a pulmón' por la clientela, el personal o el posicionamiento, por problemas de tesorería", ha afirmadoel presidente de la patronal sevillana, Manuel Cornax. En la actualidad, en Sevilla se oferta el 64 por ciento del total de las plazas disponibles.

La medida de limitar la movilidad en Andalucía ha sido calificada de "muy mala noticia" para el sector, "pues se habían hecho promociones pensando en los residentes de la Comunidad y en turistas de Portugal, como destino de proximidad", como el bono turístico de la Junta, ha destacado Cornax, que ha expresado su deseo de que, al menos, la evolución de los datos de la pandemia permita pronto esa libertad de movimientos en Andalucía. "No obstante, no es una decisión que dependa de los políticos, sino de las autoridades sanitarias".

Aun así, las medidas decretadas por la Junta no han afectado "en exceso" a las expectativas que tenía el sector de cara al puente de Todos los Santos, que comienza el día 1 de noviembre y que angtes era uno de los puntales de ocupación . "Hasta este miércoles, las reservas no superaban el 15 por ciento, por lo que tampoco se han producido muchas cancelaciones con motivo de las nuevas normas anunciadas por la Junta".

"Las expectativas fueron empeorando a medida que se iba restringiendo la movilidad internacional y se iban decretando confinamientos en España y en países vecinos. Con las restricciones en Madrid y Cataluña, nuestros principales clientes, estaba claro que no pintaba bien la cosa", ha añadido.

Solo permanece abierto el 66% de los hoteles y “a pérdidas”, segfun Cornax, que en declaraciones a COPE ha señalado que los que siguen abiertos lo hacen “para no perder cuota de mercado y no bajar posiciones en los buscadores de intenet, ya que si no hay reservas e establecimiento va bajando en la tabla y va perdiendo visibilidad progresivamente”

En cuanto a las previsiones de diciembre, con el puente de la Constitución y las Navidades, el sector no se muestra halagüeño. "El puente de la Inmaculada está muy comprometido; más aún, cuando el Gobierno habla de llevar el estado de alarma hasta mayo. Es mejor ir viviendo el día a día. Más allá de una semana no vale", ha concluido el presidente de AHS.