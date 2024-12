Laura Gallego:"La copla es una obra de teatro cantada"

Nunca pasó desapercibida y hoy no podía ser menos, llega enfundada en un abrigo de visón, tacones de vértigo y sombrero a lo 'animal print' como las divas de antaño “ Porque estoy recuperando elementos de folclorica clasica de toda la vida ” dice...

Ella es Laura Gallego, aquella niña que nos sorprendía a todos en un concurso de copla del canal autonómico con tan solo 16 años y que hoy en día es una de las grandes de este género que tanto ha dado a la música de nuestro páis.

Laura Gallego, hoy artista consagrada llega a Cope Sevilla para hablarnos de esa "vuelta de tuerca" que le ha dado a la copla y y para presentarnos el concierto que mañana sábado va a dar en Fibes con el que celebra su decimo quinto aniversario en la música y cierra gira.

“Con esta celebración presento a la última folclorica que soy yo, una sra. treintañera de las que ya no hay” así es como se define la artista además de afirmar que se ha autoproclamado la última folclórica con el afán de concienciar a la gente de que está muy bien escuchar copla pero que también hay que cantarla.

“Yo entiendo que cantar copla es muy dificil porque hay que meterle mucha interpretación, la copla es una obra de teatro cantada”.

Laura nos mostraba su preocupación porque no hay gente que continúe con la copla “Es que no queda gente que la interprete, yo sé que está de moda y no estoy preocupada porque muera el género, pero sí las intérpretes”

Es por eso que la artista está rescatando un poco todo de una forma moderna y vanguardista “Lo mismo me ves por detrás con una bata de cola y por delante estoy destapada con una media de red o con una chaqueta de cuero y unas peinetas y caracoles en el pelo, porque eso no lo ha inventado Rosalía, lo inventó Estrellita Castro” en definitiva, lo que trata La Gallego es reivindicar el folclore puro y duro desde la perspectiva de una joven de 30 años.

Haciendo un repaso con Laura Gallego de estos 15 años de trayectoria musical, la artista nos confesó que su juventud le había pesado mucho en la copla “Parecia que por ser tan joven no se me podía tomar tan en serio porque parecía que estaba jugando”, en cualquier caso lo que quiere demostrar la artista es que se puede ser rabiosamente joven e interpretar copla de manera clásica y como los tiempos actuales lo requieren, de una manera más vanguardista.

“Me encanta que me llamen folclórica pletórica, en cuanto la Pantoja se jubile ya no seré la última folclórica, seré la única”, así reivindica Laura su posición en el género porque según afirma, hay otros compañeros y compañeras que cantan copla pero también le dan a otros géneros “Pero que que se dedique unica y exclusivamente a la copla sólo quedo yo”

Cuando le pedimos que nos explique cómo va a ser este espectáculo los ojos se le iluminan explicando qué es lo que vamos a ver “Voy a ofrecer al público un espectáculo de copla pero de manera sibilína para que nadie se atragante, voy a poner la copla en todos los puntos que se pueda poner, desde llevarla al flamenco, hasta llevarla a una formula más moderna, hasta me la llevo al tecno! Imagíname con las gafas de La Martírio pinchando en una mesa de DJ copla pura y dura”

Cuando le preguntamos si no cree que esto va a levantar ampollas entre los puristas, responde de una manera rotunda “No porque purista soy, que soy joven y canto copla, más purista que yo, no exíste, es ahora el momento de dar una vueltecita de tuerca a la copla sin dejar la esencia, pero no olvidemos que Camarón revolucionó el flamenco y La Jurado empezó a cantar letras que hablaban de sexo cuando nadie lo habia hecho antes”

Lo tiene tan claro que jura que la copla se puede llevar hasta al reggeton “La copla es apta para todo, la puedes meter donde quieras”

Mañana sábado a las 20.00 horas Laura Gallego llega a Sevilla para celebrar su decimo quinto aniversario como artista y podremos disfrutar con la copla de una y mil formas inimaginables, será en Fibes, el éxito está asegurado! Suerte Laura!