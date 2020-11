Las redes sociales se llenan de mensajes para despedir a José Manuel "El Mani "

La noticia del fallecimiento de José Manuel "El Mani" caía como un jarro de agua fría y generaba una cascada de reacciones y muestras de cariño desde todos los ámbitos.

En su localidad natal Gines, se ha instalado una capilla ardiente en el Teatro El Tronío , donde sus vecinos y familiares pueden darle el último adiós antes de que se celebre el funeral en la Capilla de Nuestra Señora de Belén a las cuatro de la tarde.

El confinamiento perimetral al que estamos sometidos por la pandemia de coronavirus impide que numerosas personas puedan asistir a despedirse del conocido cantante de sevillanas y por eso las redes sociales se han convertido en el recurso de quienes quieren enviar sus condolencias a la familia y rendirle el último homenaje a una de las voces más conocidas de este género musical.

Entre los amigos que han querido despedirse para siempre del artista con palabras de cariño y mostrando el dolor por su pérdida , se encuentra el director del programa Herrera en COPE, Carlos Herrera que ha recordado así al cantante en su cuenta de twitter:

Querido Gordito de Gines, José Manuel el Mani, trovador de Sevilla, Bético de la Bética, Dios te tenga a su vera. pic.twitter.com/4J9GCJ1ux2 — carlos herrera (@carlosherreracr) November 4, 2020

También otros artistas, compañeros de profesión de José Manuel "El Mani" han mostrado su pesar por la pérdida del cantante de Gines que ha dejado su impronta en el mundo de las sevillanas siendo uno de los intérpretes más conocidos de este género:

Siento en el alma la pérdida de José Manuel El Mani.. DEP ?￰゚マᄏ Mi más sentido pésame y todo mi cariño a su familia. ? pic.twitter.com/SI2cTkWSqg — Pastora Soler (@PastoraSoler) November 4, 2020

Buen viaje amigo mio, gran persona gran artista, gran compañero, D.E.P. marcaste una época en las sevillanas, tu corazón de oro ha dejado huella. Gracias por tanto! Mani? pic.twitter.com/QgZY4wDozz — Javier Labandon El Arrebato (@arrebatoficial) November 4, 2020

Aunque era conocido que El Mani defendía los colores verdiblancos del Betis , el eterno rival, el Sevilla FC, aprovechó el partido que disputaba para rendirle homenaje al cantante y en el Estadio sonaron conocidas sevillanas del querido artista:

Un cantante que ha sido reconocido y recordado también por numerosas autoridades entre ellas el presidente de la Junta Juanma Moreno que ha manifestado que el talento del Mani se quedará para siempre entre los andaluces:

Termina un día triste para la música andaluza. Siento mucho la pérdida de El Mani. Se va un artista muy querido que recordaremos con cariño; su talento seguirá siempre en la memoria de #Andalucía.https://t.co/9dTAgCbnBQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 4, 2020

José Manuel "El Mani" falleció este miércoles a los 59 años de edad tras pasar varios días ingresado en el hospital San Juan de Dios de Bormujos. En su localidad natal se han decretado tres jornadas de luto oficial y el Ayuntamiento del municipio ha publicado en su perfil de Facebook un mensaje de despedida recogiendo el sentir de su pueblo. Desde el consistorio recuerdan que se marcha Mani, 'La voz de Gines”, localidad que siempre ha estado muy presente en la vida del artista porque “GINES en cualquiera de sus formas ha sido tu faro y tu guía, el refugio al que regresar siempre, tu mayor orgullo. Gines, tu pueblo que ya desde hoy te echa dolorosamente de menos”.

En la publicación se recuerda también su dilatada trayectoria profesional, “una carrera incontestable, más de 25 discos en el mercado, Medalla de Oro de la provincia, reconocimiento como “Embajador de Gines”, pueblo que te dedicó una calle y un amor tan puro e incondicional que quedará por siempre.

Partes hoy hacia esas “marismas eternas”, pero nos dejas momentos inolvidables, porque cada vez que has cantado, Gines lo ha hecho contigo. Eterna se hace hoy tu voz, y la historia que con tanto cariño has escrito de tu pueblo, del que has sido su mejor embajador”.